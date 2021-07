”Pensionara porno” îl acuză pe regele filmelor pentru adulți că ar fi drogat-o!

După ce a pierdut toate procesele pe care le-a intentat, Doina Viviana Ivanova, alias “pensionara porno”, a dispărut total. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ultimele detalii despre cea care, în urmă cu peste un deceniu, punea pe jar întreaga industrie XXX din România.

Doina Viviana Ivanova s-a apucat de filme pentru adulți la vârsta de 51 de ani. Ulterior și-a schimbat și numele, împrumutându-l pe cel al unei actrițe internaționale renumite pentru peliculele XXX, Vianne Knox. Nu a avut, din păcate pentru ea, succesul scontat în carieră, astfel că ar fi căutat să se răzbune prin tribunale.

“M-am judecat cu ea 7 ani. Nu a câștigat nici măcar o dată”

Daniel Dumitru, cunoscut drept “Seven Sharky” în industria filmelor pentru adulţi, a fost unul dintre “clienții” ei preferați. Cu el, “pensionara porno” s-a judecat timp de mai mulți ani. Nu a avut, însă, deloc câștig de cauză, pierzând fiecare proces în parte. Femeia l-a acuzat pe “regele filmelor pentru adulți” că ar fi drogat-o, după care ar fi făcut abuzat de ea.

“M-am judecat cu ea șapte ani. Nu a câștigat nici măcar o dată. Apoi și-a dat în judecată avocatul, după care procurorul și pe judecătoare. Din nou, nu a câștigat nici măcar o dată. Între timp a dispărut.

Am ajuns cu ea în proces după ce a susținut că am drogat-o, că am făcut sex cu ea și că nu i-am plătit. Însă ea a fost doar la un casting de angajare. Și ea, cu mâna ei, a semnat un contract prin care nu avea niciun drept să ceară bani. A fost atât de bine făcut contractul, încât nu a reușit să câștige niciodată”, a declarat “Sharky” pentru CANCAN.RO.

Învinsă la toate capitolele, “pensionara porno”, ajunsă acum la 64 de ani, a decis să dispară din spațiul public și să-și vadă liniștită de viață, departe de ochii curioșilor.

Cine este Sharky

Daniel Dumitru era cunoscut drept “Seven Sharky” în industria filmelor pentru adulţi. Cât timp s-a aflat în acest domeniu, a reprezentat mai mulţi actori dornici să se afirme. “Eleva porno exmatriculată” este considerat primul său film realizat 100 % profesionist. “Pussycat”, “Nikolas”, “Lion Nice”, “Anabelle Blue” şi “Dudu Steel” sunt personajele pe care le-a creat pentru pelicula mai sus amintită. La doar 17 ani, Sharky a intrat în lumea show-urilor porno.

