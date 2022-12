Peter Dinklage va juca într-un nou film

Cunoscut pentru rolul excelent făcut în Game of Thrones, actorul Peter Dinklage va putea fi văzut începând de anul următor într-un nou film. El și-a dat acordul pentru a juca în The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Cei de la Lionsgate au confirmat că Peter Dinklage va face parte din distribuția filmului așteptat să apară în toamna lui 2023. El urma să îl interpreteze pe Cesca Highbottom, decanul Academiei.

„Decanul Highbottom este unul dintre cei mai importanți oameni din Snow. Având un chip auster și răzbunător al jocurilor, el va stabili regulile care vor determina fiecare aspect al destinului lui Snow”, a spus regizorul Francis Lawrence, cel care a realizat și precedentele filme din seria The Hunger Games.

Din distribuția The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes mai fac parte Rachel Zegler, Tom Blyth și Jason Schwarzman. Lansarea filmului este așteptată pentru 17 noiembrie 2023.

Peter Dinklage, recunoscut pentru rolul din Game of Thrones

În vârstă de 53 de ani, Peter Dinklage este recunoscut la nivel mondial în special pentru rolul din Game of Thrones, unde l-a interpretat pe Tyrion Lannister. El a câștigat premiul Primetime Emmy Award de patru ori, ceea ce este un record. De asemenea, a mai obținut și un Glob de Aur în 2011.

Fără niciun dubiu, Game of Thrones este cea mai importantă producție în care Peter Dinklage a jucat. Mulți consideră că acesta este unul dintre cele mai bune seriale din istorie, ceea ce nu este departe de adevăr dacă ne uităm câte premii a obținut.

A câștigat nu mai puțin de 59 de premii Primetime Emmy Awards, iar succesul uriaș pe care l-a avut i-a determinat pe cei de la HBO să creeze o continuare, denumită House of Dragon, ce a apărut în 2022. Suvenirurile s-au vândut pe bandă rulantă, iar locațiile în care s-a filmat Games of Thrones au devenit atracții turistice. Mai mult, compania Microgaming a lansat și un joc de casino online cu numele Game of Thrones 243. Având 243 de linii de plată, jocul poate oferi câștiguri de până la 20 de mii de ori miza și conține simboluri din serial.

Alte filme cunoscute din cariera lui Peter Dinklage

Chiar dacă rolul din Game of Thrones i-a adus recunoștință la nivel mondial, Peter Dinklage are, totuși, o carieră în care a jucat în numeroase filme, cu mențiunea că în majoritatea a avut roluri secundare.

El și-a făcut debutul în comedia neagră Living In Oblivion din 1995, însă un rol care l-a adus în atenția publicului a fost cel din comedia The Station Agent din 2003. În anii următori a mai jucat în Elf (2003), Lassie (2005), Find Me Guilty (2006), Penelope (2006), Underdog (2007), Death at a Funeral (2007), The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008), Death at a Funeral (2010), X-Men: Days of Future Past (2014), Pixels (2015) și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Pe lângă aceste roluri, Peter Dinklage a jucat și în piese de teatru, inclusiv în unele cunoscute precum Richard al III-lea, A Month in the Country și Cyrano. A mai făcut voice over în numeroase animații și jocuri video.

A fost atras de actorie și muzică încă din copilărie și a decis încă de atunci că își dorește să urmeze o carieră în domeniu. A studiat la Bennington College, iar apoi s-a mutat la New York, unde a încercat să înființeze o companie de teatru, însă din cauza problemelor financiare a fost nevoit să își găsească un loc de muncă într-un alt domeniu înainte să aibă succes în actorie. Într-un final, Peter Dinklage și-a împlinit visul și este unul dintre cei mai apreciați actori.