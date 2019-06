Phoenicia….taramul magic al verii!

Phoenicia Hotels, cel mai mare sau resort de la malul marii, si-a propus vara aceasta sa le transforme vacanta celor mici intr-o poveste de neuitat!

Inca de la inceputul sezonului si pana la ultima raza de soare din toamna, cei de aici au pus la cale momente magice si spectacole pline de culoare si veselie.

Anul acesta, parca mai mult ca niciodata, copiii vor fi in centrul atentiei la Phoenicia Holiday Resort. Si pentru ca nu e fetita sau baietel din Romania care sa nu fi cantat macar o data “ Am o casuta mica” , cei de la Gasca Zurli vor fi oaspetii de onoare al celui mai mare resort de pe Litoralul Marii Negre. Si da, vin acolo cu tot cu Casuta lor mica.

Trupa Fenomen o sa va invete pasii “Aram sam sam”, o sa va spuna de ce e minunat sa spui “Multumesc“ , le va face celor mici cunostinta cu “Animalele Colorate” iar in final va imparti mii de “Pupici cu scipici” .

Fetita Zurli, Vrajimaturica, Zdranganel, Trulli , Clopotel , Tura Vura si toti ai lor vor aduce o lume magica in curtea Phoenicia in perioada iunie-septembrie. Spectacolul Zurli@Phoenicia are loc pe 19 si 26 iunie, 17, 24 si 31 iulie, 7, 13, 21 si 28 august si 4 septembrie la Phoenicia Holiday Resort.

Surprizele nu se incheie aici, pentru ca Phoenicia Holiday Resort are si propria trupa de animatori, care zi de zi este acolo pentru a-I distra pe cei mici si pentru a va ajuta pe dumneavoaostra, parintii sa va destindeti. Astfel in fiecare zi sunt deschide mai multe ateliere de creatie, in care copiii pot desena, se pot juca sau chiar pot invata sa creeze obiecte hand made. Dupa atata munca, se pot relaxa la Face Painting sau la modelajul de baloane, iar apoi sunt invitati la cursuri de modeling, de magie sau la concursuri de talente.

Cei care vor balaceala de dimineata pana seara , la Phoenicia Holiday Resort, o pot face. In interiorul complexului, care pare mai degraba un mic orasele al distractiei, exista piscine pentru copii, tobogane acvatice si un rau pe care cei mai curajosi se pot plimba cu barcutele. Toate sub atenta supraveghere a personalului de la Phoenicia.

Asadar, nu mai ramane decat sa le transmiteti celor mici ce program au vara aceasta si sa va rezervati vacanta visurilor la Phoenicia Holiday Resort!