Pokerul în filme

Se spune că jocul de poker deține o anumită doză de dramatism iar jucătorii profesioniști de poker sunt deseori nevoiți să apeleze la talente actoricești pentru a nu divulga cum va fi mâna pe care o au, mai ales că uneori, această mână poate schimba total evoluția jocului. Cunoscând astfel legătura dintre actorie și poker și știind ce public uriaș este atras de acest joc de noroc, mulți producători de la Hollywood au creat filme despre cazinouri, jocuri de noroc și poker.

În următoarele rânduri vom enumera câteva din cele mai importante și bune filme de poker sau care difuzează imagini din timpului meciurilor de Texas Holdem, 7 Card Stud sau chiar 5 Card Draw, imagini care sunt interesante de vizionat pentru fani ai jocului.

Rounders

Probabil cel mai bun film de poker realizat vreodată, Rounders, spune povestea unui jucător reformat care este ademenit din nou în pokerul cu mize mari atunci când un prieten îi cere ajutor pentru a rambursa o datorie. Lansat în 1998, filmul arată telespectatorilor cum a fost viața la sfârșitul anilor 1990 și cum erau cercurile de poker din New York. Avându-i pe Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich și Gretchen Mol în rolurile principale, Rounders a fost primul film de poker care a făcut referiri serioase la Texas Hold’em,

Filmul spune o poveste destul de simplă despre tânărul Mike McDermott (Matt Damon), care visează să devină un jucător profesionist și să-și încerce norocul în Vegas. Deși este un jucător talentat, Mike nu prea are conceptul de management al câștigurilor și pierde toți banii în jocurile subterane cu miză mare împotriva lui Teddy KGB (John Malkovich). După eșec, Mike promite că va renunța definitiv la poker. Cu toate acestea, când un prieten de-al său iese din închisoare și are nevoie de bani rapid, Mike se întoarce la mesele de poker, arătând telespectatorilor o aventură plină de adrenalină.

Ceea ce este interesant la mâna finală din film este faptul că este o reconstituire a mâinii finale de la Main Eventul World Series of Poker din 1988, dintre Johnny Chan și Erik Seidel. Câștigătorul, Johhny Chan susține că filmul a sporit într-adevăr popularitatea pokerului și simte că odată ce oamenii au văzut filmul, vor să fie ca el și să câștige World Series of Pokes. El a mai spus că a început să fie recunoscut mult mai des după film.

Casino Royale

Nu este un filmul tipic de poker, însă James Bond va trebui să își învingă infractorii într-un joc de poker cu miză mare într-un cazinou din Muntenegru.

The Cincinnati Kid

Deși este unul dintre cele mai vechi filme de poker, The Cincinnati Kid, apărut în 1965 este unul dintre cele mai bune și ilustrează jocul de Five Card Stud, o variantă de poker care nu mai este populară de ceva timp, jucat cu cinci cărți, prima carte distribuită cu fața în jos, iar celelalte patru distribuite cu fața în sus.

Steve McQueen l-a jucat pe Cincinnati Kid, creând un personaj durabil care va trăi veșnic în istoria pokerului. În una dintre cele mai iconice scene de poker din film Steve McQueen, în rolul lui Eric Stoner alias „The Kid”, câștigă în fața lui Buster dintr-o singură mână de poker. Buster este un bătăuș și un rău. El îi scutură rapid pe toți din mână, cu excepția „Copilului”, care își privește adversarul în sus și în jos. Scena descrie fără efort natura pokerului. Performanța lui Steve McQueen ne explică în cel puțin trei minute cine este și care sunt valorile sale.

Molly’s Game

Molly’s Game este unul dintre cele mai recente filme adevărate de poker care a ajuns pe marile ecrane. Lansat în 2017, se bazează pe adevărata poveste a lui Molly Bloom, „Poker Queen”, care obișnuia să conducă jocuri private cu miză mare, cu oameni celebri de la Hollywood, oameni de afaceri și jucători profesioniști. Filmul urmărește așadar evoluția femeii, de la vârsta ei fragedă ca aspirant la schiori de clasă olimpică până la căderea din cauză că organiza jocuri de poker ilegale.

All In: The Poker Movie

Spre deosebire de restul filmelor de pe această listă, All In: The Poker Movie, apărut în 2009, este un documentar premiat care urmărește povestea pokerului de la începuturile sale și care relatează detaliat și interesant modul în care pokerul a devenit unul dintre hobby-urile preferate pentru oamenii din întreaga lume și, pentru mulți, modul lor de a urmări visul american. Vom vedea în documentar fețe familiare precum Antonio Esfandiari, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Annie Duke, Chris Ferguson, Phil Laak și alții.

În sfârșit, în această clasificare o să mai includem și titluri precum: Maverick (1994) , The Grand (2007), High Roller: The Stu Ungar Story (2003), California Split (1974), Lucky You (2007), Deal (2008), Shade (2003). După cum vedeți, această listă cu cele mai bune filme de poker oferă o mulțime de alegeri și având în vedere că orice părere și listă de acest tip poate fi interpretată ca subiectivă, nu există nicio îndoială că fiecare film merită vizionat pentru a forma un punct de vedere propriu.