Povestea de succes „Banca Transilvania la UNTOLD”

Pentru al patrulea an consecutiv, Banca Transilvania (BT) este banca oficială a festivalului UNTOLD, care se va desfășura în perioada 2-5 august 2018, în Cluj-Napoca. Asocierea băncii cu marile festivaluri din România – BT a realizat parteneriate și cu Electric Castle și Summer Well – a adus multiple inovații în infrastructura acestora, dar și multe experiențe plăcute pentru public. CANCAN.RO vă prezintă, pe scurt, povestea Băncii Transilvania la UNTOLD.

Banca Transilvania a fost prima bancă din România care a introdus sistemul de plată contactless prin cardul de festival, tehnologizând toate tranzacțiile din spațiul dedicat și înlocuind astfel plata cu jetoane sau bani cash. Următorul pas a fost să introducă, în premieră, brățara de festival cu cip integrat, pentru plata contactless în zona evenimentului. În prezent, aceasta este cea mai inovatoare tehnologie de plată utilizată în cadrul festivalurilor din România, dar și din regiune.

Experiențele BT la UNTOLD 2017

Anul trecut, spectatorii de la UNTOLD au putut experimenta brățara contactless BT Visa UNTOLD realizată special pentru festival. Brățara s-a oferit pe loc doritorilor, împreună cu un bonus de 50 lei, după festival.

De asemenea, participanții la festival au avut ocazia de a interacționa cu produsele cool BT Pay, precum și de a participa la întâlniri de storytelling.

La UNTOLD 2017, BT a mai fost „responsabilă” de atelierul de fotografie, degustarea de cafea, workshop-ul pentru realizarea de coronițe din flori. Totodată, Banca Transilvania a creat și cadrul pentru discuțiile despre fashion cu Diana Enciu și Alina Tănase, precum și discuțiile cu Cristian Movilă, fost fotograf de război.

Una dintre scenele din 2017 ale festivalului a purtat, de altfel, numele Băncii Transilvania: Scena Forest by BT.

Tot anul trecut, BT a promovat brățara de festival – metodă de plată în cadrul festivalului. Brățara se putea încărca la standurile dedicate din cadrul Untold: cu cash sau card, cu brățara contactless sau cu ceasul BT contactless, dar și online, prin aplicația de festival.

BT a revoluționat distracția și la UNTOLD 2016

În 2016, printre experiențele oferite de Banca Transilvania la UNTOLD s-au numărat:

– Cashless system – carduri și brățări contactless de festival

– Bancomate BT în incinta festivalului

– BT HUB & Forest Stage în Parcul Central: photo booth, hamace, scaune-puf. Printre artiștii care au concertat atunci la Forest Stage by BT s-au numărat: Akua Naru, Cuantune, Silent Strike & Muse Quartet și Otherside.

– Tot la BT Hub au fost workshop-uri cu echipa Vector Watch și Bicicletele Pegas.

– Au existat și două photo booth-uri în Piața Unirii și Cluj Arena.

– BT a susținut și Transilvania After Party. Punctul de plecare a fost Cluj, iar traseul s-a continuat prin Săpânța, Salina Turda, Sighișoara, Brașov, Sibiu și Cetatea Devei, cu ajutorul unei hărți dinamice.

Surprizele BT la UNTOLD 2015

În 2015, la UNTOLD, BT a asigurat ATM-uri în incinta festivalului (zona Cluj Arena și Parcul Central). Trei sedii ale băncii (din Cluj-Napoca și București) au fost atunci amenajate în spiritul festivalului.

BT a asigurat, în 2015, sistemul de plata – carduri de consumație pentru festival. Tot Banca Transilvania s-a ocupat și de cele trei photo booth-uri (Parcul Central, Cluj Arena și Piața Unirii). În urmă cu trei ani, a fost organizat BT Village în Parcul Central, unde nu au lipsit surprizele și evenimentele marca BT. De asemenea, Banca Transilvania a oferit o proiecție specială pe lacul Chios din Parcul Central: The Ghost of Untold.

Banca Transilvania susține muzica live din România

Banca Transilvania continuă să susțină muzica live din România, fiind prezentă la cele mai mari festivaluri organizate și în acest an: Electric Castle, Untold, Summer Well. Astfel de parteneriate vin natural din dorința de a fi aproape de publicul tânăr. Din aceeași dorință, BT a creat și platforma BTLive, prin care susține artiștii români – deja celebri sau care sunt la început de drum – oferind în același timp diversitate și noi experiențe participanților la evenimente.

UNTOLD este despre artiști renumiți în toată lumea

UNTOLD este cel mai mare festival de muzica electro-dance din Romania și reunește artiști cunoscuți la nivel internațional. Anul acesta vor fi prezenți la marele eveniment: Afrojack, Jason Derulo, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Steve Aoki, The Prodigy, The Chainsmokers, Nina Kraviz și mulți alții.