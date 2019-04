Caz cutremurător în Maramureș. O tânără de 18 ani, diagnosticată cu paralizie cerebrală, are nevoie de ajutor. Fata este elevă în clasa a XII-a la un liceu din Sighetu Marmației și, în ciuda stării ei de sănătate, învață excepțional.

Oana a ales să-și facă publică povestea într-o scrisoare deschisă care, în scurt timp, s-a viralizat pe internet.

A strâns 30.000 de dolari, dar mai are nevoie de 40.000!

“Ma numesc Oana. Am 18 ani și sunt în ultimul an de liceu. Deși am fost diagnosticată cu paralizie cerebrală la vârsta de un an, nu am lăsat asta să mă limiteze. Totuși, în ciuda numeroaselor terapii și tratamente și a trei operații, creșterea spasticității îmi amenință independența.

Singura mea șansă de a trăi o viață lipsită de durere și spasticitate, de a păstra abilitatea de a merge, a evita să o pierd definitiv în viitorul apropiat, este operația de rizotomie dorsală selectivă, la care sunt programata în iulie 2019, la Spitalul pentru Copii din St. Louis, SUA.

Costurile asociate cu această operație se ridică la peste 70.000 de dolari, mult peste posibilitățile financiare ale familiei. Prietenii și colegii m-au ajutat să strâng suma de 30.000 de dolari. Mai am nevoie de înca 40.000!

Cu inima plină de speranță, vă rog mult să luați în considerare ideea de a mă ajuta să ajung la St. Louis. Este singura mea șansă de a avea un viitor independent, mai luminos și lipsit de durere.

Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și încurajările oferite”, a scris tânăra.

A primit patru oferte să studieze în Marea Britanie

Oana Puicar a fost un copil născut prematur, cu doar câteva minute înaintea fratelui ei geamăn, iar primele semne ale afecțiunii au fost vizibile imediat, scrie axanews.ro. Ea este dependentă, acum, de scaunul cu rotile, dar și de medicamente. “Acum, din cauza spasticității, folosesc un scaun cu rotile pentru distanțe mai mari de 400 de metri, deoarece efortul de mers pe jos a devenit obositor. Am dureri severe la genunchi și dureri musculare și spate. Dr. Park m-a sfătuit să evit să merg singură în aer liber. Chiar și scrierea și alte abilități motorii fine sunt afectate de spasticitate”, a mai spus Oana.

Adolescenta învață foarte bine și este pasionată de neuroștiințe. Ea își dorește să studieze în Marea Britanie, unde a primit oferte de la patru universități.

Oana poate fi ajutată donând în următoarele conturi, deschise în acest scop, sau pe Facebook.

CU CARD BANCAR pe Facebook la linkul https://www.facebook.com/donate/287745865458227/

CU CARD BANCAR pe pagina Părinți Salvatori la linkul http://parintisalvatori.ro/doneaza/

(indiferent de valută sau țara în care este emis cardul tău, vei introduce suma dorită în RON (exemplu: dacă vrei să donezi 100 de EUR vei scrie 475) și conversia se va face FĂRĂ COMISION de către procesatorul de plăți online)

prin virament sau depunere la CEC BANK in conturile:

RO94 CECEC 0019 4600 711 4731 – cont în lei

RO90 CECE MM 25 C1 EUR 0680 876 – cont în euro – cod BIC (Swift) CECEROBU

Titular cont: Asociația pentru Educație și Caritate – Cod Fiscal 9373178

– cu mențiunea OANA –

prin PAYPAL la adresa: parintisalvatori@yahoo.com

prin contract de sponsorizare, PENTRU FIRME – sumă deductibilă din impozitul pe profit.

Orice intrebari si informatii suplimentare se pot obtine telefonic sau whatsapp: 0749-93.66.88 sau prin email: parintisalvatori@yahoo.com