Povestea lui Ashley Revell, omul care a mizat tot ce avea pe roșu la ruletă

Unele povești din industria jocurilor de noroc pot da naștere oricând unui film, fiind atât de spectaculoase. Iar una dintre ele este cea a englezului Ashley Revell, care, în 2004, a vândut tot ce avea și a mizat banii obținuți pe o singură culoare la ruletă.

Această idee pe care mulți o pot considera de-a dreptul nebună i-a venit lui Revell în 2004, când era într-un pub britanic alături de prietenii săi. După câteva beri, unul dintre ei l-a întrebat: „Cum ar fi să pariezi tot ce ai la ruletă?”

O întrebare pusă însă în glumă s-a transformat într-o mare provocare pentru Ashley Revell. Lui i-a rămas întipărită în cap ideea de a vinde tot ce are și să mizeze totul pe o singură culoare la ruletă. Revell, care era pasionat de poker, nu avea mare experiență cu jocul de ruleta.

Chiar și așa, pe când avea 32 de ani el a început să se întrebe câți bani ar obține dacă ar vinde tot. În conturi avea în jur de 10 mii de lire sterline, dar acest lucru nu i s-a părut suficient de tentant. Astfel, a luat decizia de a vinde tot ce avea: o mașină BMW, un ceas Rolex, crosele de golf, ochelarii și hainele.

Când au aflat ce vrea să facă, părinții i-au spus că este o idee stupidă și au încercat să-l convingă să nu facă acest pas. În schimb, el a justificat decizia spunând că nu este căsătorit, nu are copii și nici relație, astfel că nu poate afecta viața nimănui.

“Toți îmi spuneau că mi-a venit cea mai cretină idee posibilă. Mama m-a rugat să mă potolesc pentru că este o prostie, la fel și tata. Dar eu am început să vând tot ce am. Le-am scos la licitație pe toate sau le-am vândut la târg. Erau și obiecte cu valoare sentimentală, un tricou de cricket din liceu și două eșarfe de fotbal. În rest, erau multe prostii de care nu aveam nevoie” a spus Ashley Revell.

Ashley Revell a pariat tot ce avea în Vegas

Povestea sa a început să fie cunoscută în Marea Britanie, iar jurnaliștii de la postul Sky One au realizat un documentar despre el, cu numele „Dublu sau nimic”. Ulterior, el a mers la Plaza Hotel & Casino, însoțit de echipa de jurnaliști.

Își amintește că în seara de dinaintea efectuării pariului nu știa pe ce va miza și că era foarte relaxat. “În noaptea de dinainte am dormit ca un copil. Chiar nu aveam niciun stres. Știu că pare o nebunie, însă pe vremea aceea credeam că o să câștig. Eu practic eram pregătit să cobor în cazinou și să-mi iau banii. Dimineața am intrat în Plaza Casino, am scos banii pe care mi-i trimisesem prin transfer bancar și i-am schimbat într-un morman de fise”, a afirmat Ashley Revell într-un interviu pentru The Telegraph.

El a intrat emoționat în cazinou, a pupat bila și a mizat totul pe roșu: 135.300 de dolari (76.840 de lire). După câteva secunde pline de emoții, bila s-a oprit pe 7 roșu, iar Revell a plecat acasă cu 270.600 de dolari (153.680 de lire). Toată lumea prezentă a aplaudat, iar Revell era în culmea fericirii. Nebunia sa tocmai îi dublase câștigurile de-o viață.

Din banii câștigați la ruletă, Revell și-a cumpărat o motocicletă și a plecat într-o călătorie lungă în Europa. Astfel a cunoscut o femeie în Olanda, cu care s-a căsătorit, iar la întoarcerea în Marea Britanie a deschis o afacere în domeniul pokerului, care nu a avut însă prea mult succes.