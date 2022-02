Povestea tristă a lui Cosmin! Băiatul care munceşte cu ziua pentru a-şi întreţine familia, la un pas să-şi piardă tatăl

Cosmin se roagă în fiecare zi pentru binele tatălui său, care era să își piardă viața. Și-a salvat părintele de la moarte, însă are nevoie de ajutor.

Organizația non-profit Povestea Mea a făcut publică povestea lui Cosmin, un tânăr care nu mai are mamă și era la un pas de a-și pierde și cel de-al doilea părinte. El mai are doi frați, Florin și Ștefăniță.

”Să îi explice cineva lui Cosmin că 14 februarie este despre fericire, iubire şi mult zâmbet dar în același timp să îi șteargă lacrimile de pe obraz şi din suflet. O zi neagră pe care sigur va vrea să o șteargă din calendar. M-a sunat în jurul orelor 14.30, era disperat, nu ştia cum să-mi zică mai repede: „Tati meu, sufletul meu, l-au luat cu salvarea. Nea Cristi, îmi este frică, rămân şi fără el!”. Nu pricepeam nimic şi cuvintele lui erau tot mai indescifrabile, nu reuşea să-şi potolească vocea, tremuratul venea din suflet.

Ce s-a întâmplat de fapt ? Astăzi, orele 4 ale dimineţii, în timp ce se pregătea să plece la serviciu, a mers să vadă ce face tatăl lui şi să se asigure că Ștefăniță (fratele cel mic) doarme acoperit, fiind cam răcit în ultima perioadă. Intrând în cameră, a auzit un zgomot ciudat scos de tată, ceva ce nu semăna cu un somn lin, chiar deloc! Neștiind ce se întâmplă, l-a mişcat: „tati, ce ai?” .. dar dânsul nu avea nicio reacţie. Mișcările bruşte şi repetate, l-au făcut să scoată un sunet puternic ca de durere.

Văzând că lucrurile nu merg tocmai într-o direcţie prea bună, a fugit şi l-a trezit pe fratele cel mare (Florin) : „Vino repede că tata nu e bine deloc!”. Au pus o oală pe foc plină cu apă, au umezit bureţii, au început să-l spele şi au sunat la salvare. Simţeau cã nimic nu este bine şi cumva lumea se sfârşea în jurul lor. În urmã cu 2 ani, aveau să-şi piardă mama, să rămână „ai nimãnui”. Acum, tragicul îşi făcea din nou prezenţa şi nu aveau să-l numească doar ghinion. Era ceva mai mult!

La scurt timp, salvarea a ajuns – întreg satul îşi dădea de ştire – Nea Fane, nu e bine! O primă concluzie ? Accident vascular cerebral .. lipsa de reacţie , nerecunoaşterea persoanelor din jur, un somn mult prea profund şi neputință. Erau semnele alarmante ale necazului care îl aştepta. Din Sfircea – în Filiaşi, apoi direcţia Craiova către Spitalul nr. 1 (cel puţin aşa au înţeles). De atunci pânã când am fost anuţat au trecut ore multe. Frica – acea teamă nebună de necunoaştere se instalase şi nu ştiau încotro să meargă.

Revenind la apelul primit, am avut un singur răspuns: „După ora 16.30, te rog din suflet”. Aveam mai multe de rezolvat la serviciu şi nu găseam nici măcar o portiță prin care să scap. Cum am reuşit să mă eliberez, am ţinut-o într-o trombă direct către Cosmin. La poartă, mă aşteptau cei 2 fraţi: Cosmin şi Florin. Când am coborât din mașină, au fugit către mine şi într-un glas: „ce ne facem noi?”

Nu știam să-i liniştesc, aşa cã i-am luat în braţe, era singurul lucru pe care ştiam să-l fac în acele momente. Mi-am luat inima în dinţi şi am dictat: „Cosmin, mergi cu mine! Florin, rămâi acasă cu Ștefăniță, încercăm sã nu-l speriem mai mult decât este, te rog!”. Aşa că fuga către Spitalul nr. 1 – Craiova. Cei 36 km, nici nu i-am simţit, am ajuns în 45 minute dat fiind că am prins ceva aglomeraţie. Curtea spitalului – super aglomerată, oameni din toate părțile cu necazuri care mai de care, îşi plângeau durerea în faţa unor uşi care refuzau să se deschidă. Atunci când ieşea câte un medic sau asistent, toatã lumea se îmbulzea, aşteptau veşti despre cei internaţi. O nebunie cât o viață de lungă…

Aproximativ 4 ore am pierdut în faţa unor uşi, prins între telefoane şi informaţii care mai de care. Într-un final, am aflat: „Nea Fane, a fost transferat din Filiaşi către Spitalul de Neuropsihiatrie. După un RMN, s-a stabilit că trebuie să meargã la Spitalul Judeţean pentru că ei sunt competenţi pentru problemele dânsului. Secţia? Neurochirurgie”. A fost băgat direct în sala de operaţie pentru că au găsit un hematom la nivelul creierului – extrem de mare. A pierdut mult sânge – am înţeles că acolo ar fi apărut „salvarea” dânsului. După operaţie, a fost pus într-un salon. Puteam spune: „acum, răsuflăm ușurați!”

Un bătut continuu din picioare, mișcări – un traseu stânga – dreapta. Asta am făcut cu toţi – eu, Cosmin şi colega mea. Telefoane, cerinţe – informaţii, traseu între profesionişti – medici – asistenţi. Aşa pot explica orele care au trecut în timp ce aşteptam un răspuns care să liniștească situaţia. Am plecat de acolo cu un mic zâmbet al sufletului, scăpasem de ce era mai rău. Pe drum, un băunit puternic la roata din dreapta – încă nu am depistat ce s-a întâmplat. „S-au dus necazurile!” , acesta a fost răspunsul pentru Cosmin când m-a întrebat: – Ce s-a întâmplat Nea Cristi?.

Momentan, atât ştim .. şi mai avem o teamă. Nu ştim dacă şi cât or să fie costurile, Nea Fane nu este asigurat. Vom afla cât de curând, cred! Dar să zicem că asta ar fi ultima problemă. Ajunşi acasă, l-am găsit pe Florin plângând. Nu ştia nimic şi grija fată de tăticul lor îşi spusese cuvântul şi scrisese prea multe rânduri de teamă şi necunoaştere. L-am liniştit: „a trecut cu bine de moment!”.

Acum, așteptăm ziua de mâine cu speranţa că veştile vor începe cu: „noaptea aceasta a reuşit să o parcurgă cu bine”. Nici nu vreau să gândesc un alt scenariu. Să ne rugăm să fie sănătos şi să sprijinim aşa cum putem această familie încercată atât de mult în parcursul unei singure vieţi.”, au scris cei de la Povestea Mea, pe pagina de Facebook.

Cei care vor să îi ajute familia lui Cosmin, pot face donații în următoarele conturi:

PayPal : https://paypal.me/povesteamea

REVOLUT: https://revolut.me/povesteamea

REVOLUT: 0737772227

Asociația Povestea Mea

RON : RO07BTRLRONCRT0536856701

EUR : RO54BTRLEURCRT0536856701

BIC / SWIFT : BTRLRO22

Deschis la Banca Transilvania

De asemenea, puteți susține GRATUIT prin completarea formularului de redirecționare a impozitului:

https://formular230.ro/asociatia-povestea-mea

