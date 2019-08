Povestea tulburătoare a fetiței gravide din imagine. Floricuța a intrat când avea 3 ani într-un centru de plasament din București și, de atunci, trăiește acolo

Floricuța este o tânără de 19 ani, care, în aproximativ o lună va deveni pentru prima oară mămică. Povestea ei de viață este una șocantă, întrucât de la vârsta de trei ani a trăit în centre de plasament, mama ei fiind bolnavă de cancer și a murit pe când Floricuța avea nouă ani. Tatăl nu s-a interesat absolut deloc de ea, iar se pare că povestea se repetă și cu cel care a lăsat-o însărcinată.

“Acum 8 ani, pe când făceam voluntariat în Centrul Sf. Maria din București, prin mulțimea de fete din acel centru am cunoscut-o pe Floricuța. Așa o mai striga lumea, pentru că era mică de inălțime pentru vârsta ei. Floricuța era cuminte, însă nu se descurca așa bine la școală, avea probleme cu concentrarea. Ea a fost primul copil cu care am început să fac meditații.

Florica nu a avut o viață ușoară, cu toate că era doar un copil. Mama ei, bolnavă de cancer a lăsat-o în grija statului la frageda vârstă de 3 ani. Astfel, Florica a trecut prin două centre de stat și unul privat. Tatăl ei, nu putea să aibă grijă de el, cu atât mai puțin de un copil care are nevoie de atenție, îngrijire, haine, mâncare și multă iubire!

Nu aș putea să vă descriu viața ei, ce și cum s-a simțit ea printre străini, fără mamă, intrucat, la vârsta de 9 ani, mama ei a murit, iar tatăl ei, nu s-a interesat niciodată de ea.

Acum, Florica are 19 ani, este gravidă in luna a VIII-a si nici ea, la fel ca și mama ei, nu îl are alături pe tatăl copilului ei.

Asociația Panda, organizează o campanie de strângere de haine, cărucior, scutece pentru Florica și bebelușul ei. Florica poartă la haine mărimea S, la pantofi 35-36. Iar, despre bebe știm doar că este sănătos, încă este o surpriză dacă o să fie un el sau o ea. Cei care vor să trimită haine, vă rog, să ne scrieți pe Facebook sau la: panda@asociatiapanda.ro Vă rugăm să trimiteți doar haine și lucruri în stare bună sau noi.

Iar cei care vor să trimită bani, o pot face în contul Asociației Panda, la detalii va rugam să scrieți „Florica”:

RO85BTRLRONCRT0331266901 (RON)

RO35BTRLEURCRT0331266901 (EUR)

MULȚUMIM!!! ?“, este mesajul postat pe pagina de Facebook Asociația Panda.