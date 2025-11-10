Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și procese pe bandă rulantă!

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO vă aduce în atenție povestea unei vedete de la Antena 1 care este acuzată că ar fi păcălit oameni, ar fi intermediat diverse servicii, ar fi încasat bani, însă nu ar fi livrat ceea ce promisese. Atât pe numele ei, cât și pe numele firmei cu care activează ar fi fost depuse mai multe plângeri penale, iar dosarele înregistrate în mai multe judecătorii din București ar confirma existența unor procese pe rol. Mai multe persoane o acuză că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale în urma unor colaborări, deși ar fi încasat contravaloarea acestora. Vorbim despre acuzații serioase, iar vedeta ar putea fi nevoită să dea explicații în fața legii. Detaliem în următaorele rânduri cum a început totul și despre cine este vorba.

O prezentatoare de la Antena 1 este acuzată de mai multe persoane că ar fi păcălit oameni, tranzacționând servicii, luând banii, dar fără să le furnizeze ceea ce promisese. Este vorba despre Andreea Gherasim, vedeta de la Observator Antena 1 care deține mai multe firme de prestări servicii. Pe numele firmelor sale au fost depuse mai multe plângeri și s-au deschis procese în cadrul judecătoriilor din mai multe sectoare ale Bucureștiului. Păgubiții au făcut declarații exclusive în care au dezvăluit totul.

Jurnalistă de la Antena 1 acuzată că a dat țepe oamenilor!

Conform mărturiei unui reprezentant al unei firme de IT și marketing, aceasta ar fi încheiat contracte de prestări servicii cu firma Andreei Gherasim. Tânăra ar fi primit avansuri pentru proiecte de promovare sau evenimente, însă nu ar fi efectuat plățile convenite.

„Andreea Gherasim intermediază firme de marketing, evenimente. Ea promite, ia avansuri de nuntă, botezuri sau ce evenimente mai face și nu le mai dă înapoi. Ea promite că face absolut totul, dar nu face nimic. Eu am o firmă de IT și marketing. Ea a făcut un contract prin care îi trimitea materiale să facă marketing pentru o altă societate.În urma acestui contract, ea nu a plătit niciun fel de sumă pentru prestările de servicii făcute. Eu trebuia să fac marketing la o societate, reclame, site-uri, SEO. Trebuia să îmi plătească 2000 de euro”, începe povestea persoana păgubită.

Practic, ceea ce susține păgubitul este că vedeta Antena 1 ar face tranzacții pentru prestări de servicii, ia banii, însă nu facilitează serviciile respective.

„Am cunoscut-o la un eveniment. Luând legătura cu ea, am aflat că ea este intermediara între două persoane. De exemplu firma noastră de IT, a manageriat această firmă. Firma noastră are contabil, are avocat, este o firmă înregistrată la Registrul Comerțului. Ea a promis prestări servicii, s-a făcut doar factură pe anumite produse,a luat avansul și ne-a țepuit” , a mai declarat pentru CANCAN.RO victima.

Conform portalului instanțelor de judecată, Andreea Gherasim, care are mai multe firme de prestări servicii, are pe numele acestor firme numeroase procese deschise la sectoarele II și sectorul VI din Capitală. Persoana păgubită, care și-a spus povestea, i-a deschis jurnalistei proces în instanță cerând executarea silită a firmelor jurnalistei.

„Noi am fost la sectorul 6, am câștigat procesul și deja am depus dosarul pentru executare. Nu suntem singura societate țepuită.Au mai avut cu alții această problemă, dar ei nu au câștigat în instanță deoarece nu aveau contract. Noi am câștigat pentru că noi aveam contract între noi și ea. Suntem în executare, dar firma ei nu mai este activă fiscal în momentul acesta, dar sperăm să executăm la Antena 1, deoarece nu și-a prelungit sediul de firmă și și-a închis conturile” , a mai spus ea.

La ce tertipuri ilegale ar fi apelat Andreea Gherasim: „A emis ordine de plată false”