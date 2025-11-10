Acasă » Exclusiv » Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și procese pe bandă rulantă!

Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și procese pe bandă rulantă!

De: Delina Filip 10/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO vă aduce în atenție povestea unei vedete de la Antena 1 care este acuzată că ar fi păcălit oameni, ar fi intermediat diverse servicii, ar fi încasat bani, însă nu ar fi livrat ceea ce promisese. Atât pe numele ei, cât și pe numele firmei cu care activează ar fi fost depuse mai multe plângeri penale, iar dosarele înregistrate în mai multe judecătorii din București ar confirma existența unor procese pe rol. Mai multe persoane o acuză că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale în urma unor colaborări, deși ar fi încasat contravaloarea acestora. Vorbim despre acuzații serioase, iar vedeta ar putea fi nevoită să dea explicații în fața legii. Detaliem în următaorele rânduri cum a început totul și despre cine este vorba.

O prezentatoare de la Antena 1 este acuzată de mai multe persoane că ar fi păcălit oameni, tranzacționând servicii, luând banii, dar fără să le furnizeze ceea ce promisese. Este vorba despre Andreea Gherasim, vedeta de la Observator Antena 1 care deține mai multe firme de prestări servicii. Pe numele firmelor sale au fost depuse mai multe plângeri și s-au deschis procese în cadrul judecătoriilor din mai multe sectoare ale Bucureștiului. Păgubiții au făcut declarații exclusive în care au dezvăluit totul.

Jurnalistă de la Antena 1 acuzată că a dat țepe oamenilor!

Conform mărturiei unui reprezentant al unei firme de IT și marketing, aceasta ar fi încheiat contracte de prestări servicii cu firma Andreei Gherasim. Tânăra ar fi primit avansuri pentru proiecte de promovare sau evenimente, însă nu ar fi efectuat plățile convenite.

„Andreea Gherasim intermediază firme de marketing, evenimente. Ea promite, ia avansuri de nuntă, botezuri sau ce evenimente mai face și nu le mai dă înapoi. Ea promite că face absolut totul, dar nu face nimic. Eu am o firmă de IT și marketing. Ea a făcut un contract prin care îi trimitea materiale să facă marketing pentru o altă societate.În urma acestui contract, ea nu a plătit niciun fel de sumă pentru prestările de servicii făcute. Eu trebuia să fac marketing la o societate, reclame, site-uri, SEO. Trebuia să îmi plătească 2000 de euro”, începe povestea persoana păgubită.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Andreea Gherasim, acuzată că dă țepe oamenilor!
Andreea Gherasim, acuzată că dă țepe oamenilor!

Practic, ceea ce susține păgubitul este că vedeta Antena 1 ar face tranzacții pentru prestări de servicii, ia banii, însă nu facilitează serviciile respective.

 „Am cunoscut-o la un eveniment. Luând legătura cu ea, am aflat că ea este intermediara între două persoane. De exemplu firma noastră de IT, a manageriat această firmă. Firma noastră are contabil, are avocat, este o firmă înregistrată la Registrul Comerțului. Ea a promis prestări servicii, s-a făcut doar factură pe anumite produse,a luat avansul și ne-a țepuit” , a mai declarat pentru CANCAN.RO victima.

Conform portalului instanțelor de judecată, Andreea Gherasim, care are mai multe firme de prestări servicii, are pe numele acestor firme numeroase procese deschise la sectoarele II și sectorul VI din Capitală. Persoana păgubită, care și-a spus povestea, i-a deschis jurnalistei proces în instanță cerând executarea silită a firmelor jurnalistei.

„Noi am fost la sectorul 6, am câștigat procesul și deja am depus dosarul pentru executare. Nu suntem singura societate țepuită.Au mai avut cu alții această problemă, dar ei nu au câștigat în instanță deoarece nu aveau contract. Noi am câștigat pentru că noi aveam contract între noi și ea. Suntem în executare, dar firma ei nu mai este activă fiscal în momentul acesta, dar sperăm să executăm la Antena 1, deoarece nu și-a prelungit sediul de firmă și și-a închis conturile” , a mai spus ea. 

La ce tertipuri ilegale ar fi apelat Andreea Gherasim: „A emis ordine de plată false”

Persoana păgubită susține că Andreea Gherasim ar fi mers și mai departe în momentul în care s-a văzut trasă la răspundere. Jurnalista ar fi emis un ordin de plată fals, conform spuselor victimei. Atunci când a ajuns la bancă, victima s-a trezit într-o situație ingrată.

„Am primit de la dumneaei ordine de plată false, ca și cum ar fi plătit banii, dar de fapt banii nu erau plătiți. A generat ordinul de plată, dar plata nu s-a făcut. Ni l-a trimis ca să ne mai amețească câteva zile că plata s-a făcut, dar nu era cazul.  Am fost cu ordinul la bancă și mi s-a zis: `Acesta e un ordin de plată fals. Plata nu a fostfăcută, a fost doar generată, ea a mințit că v-a trimis banii” , a mai spus acesta pentru CANCAN.RO

Ordinul de plată fals poate fi folosit ca dovadă pentru executarea silită mai rapidă, pentru că arată că debitorul a recunoscut verbal sau documentar datoria, dar a încercat să amâne plata. De asemenea, emiterea unui ordin fals de plată poate fi încadrat la fals în inscrisuri și înșelăciune, infracțiuni pedepsite penal. Așadar, tânăra ar putea avea probleme legale grave, fiind nevoită să răspundă în fața legii în urma unor presupuse infracțiuni pe care le-ar fi făcut.

Andreea Gherasim are pe numele acestor firme numeroase procese deschise
Andreea Gherasim are pe numele acestor firme numeroase procese deschise

De asemenea, victima Andreei este dispusă să meargă până în pânzele albe pentru a-și face dreptate: „Dacă nu reușesc să o execut pe firma ei, o execut direct la Antena 1.  Așteptăm ședința pentru a aproba începerea executării silite. O să merg și la poliție economică, deși nu prea merge pe sume atât de mici, dar o să o dau direct la spalare de bani. Deja își bate joc de lume. A trebuit să prezinte un eveniment la Bolt, am sunat, pentru că mă știu foarte bine cu managerii de acolo, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu se poate ca cineva așa să reprezinte Horeca.  Am crezut că este un partener serios, dar nu a fost cazul. Nu e problema de 2000 de euro, este problema că ea în continuare țepuiește. Am văzut și alții care au pățit-o cu ea. Nu vreau să mai pățească și alții ceea ce am pățit noi. Noi suntem deja la faza de executare”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI: Fosta prezentatoare de la Antena 1 şi Kanal D, prinsă-n fapt de soţ cu alt bărbat: “A existat o confruntare. Ea s-a speriat”

ACCESEAZĂ ȘI: S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva a ieșit în sfârșit prin oraș
Exclusiv
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva…
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”
Exclusiv
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru…
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar ...
O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee ...
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva a ieșit în sfârșit prin oraș
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care ...
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”
Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri ...
Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Vezi toate știrile
×