Prințesa telenovelelor din România a ”luat” în greutate 10+ kg!

Mai are puțin și își va strânge bebelușul la piept, dar nu renunță încă la plimbările pe jos. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu ”Prințesa telenovelelor” din România. Graviduța Diana Dumitrescu s-a ”rotunjit” cu 10 + kilograme în timpul sarcinii. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI DE LA CUNUNIA ADELINEI PESTRIȚU)

Diana Dumitrescu este extrem de nerăbdătoare să își cunoască bebelușul, iar momentul mult-așteptat se apropie cu pași repezi. Cu toate că se află în ultimul trimestru de sarcină și s-a ”rotunjit” cu 10+ kg, vedeta este o graviduță foarte activă. (NU RATA, AICI: FIICA INTERLOPULUI TALANU DE LA BRĂILA A ZĂPĂCIT MILIONARII PE PLAJA DE LA NUBA MAMAIA)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe ”Prințesa telenovelelor” în zona Floreasca din Capitală, acolo unde viitoarea mămică a mers împreună cu soțul ei, Alin Boroi, la un renumit restaurant.

De când a devenit o simpatică graviduță, Diana Dumitrescu a renunțat la tocuri și la hainele strâmte. Și asta pentru că, așa cum este normal, vedeta s-a rotunjit în perioada sarcinii.

Îmbrăcată lejer, într-o rochiță colorată, care-i masca foarte bine burtica de graviduță, cu încălțări comode și cu ochii acoperiți de ochelari de soare, Diana Dumitrescu a părăsit localul de lux de mână cu soțul ei. Cei doi viitori părinți s-au întreptat agale spre bolidul de lux care se afla în apropiere. După ce simpatica graviduță s-a făcut confortabilă pe scaunul din dreapta, soțul acesteia a demarat către noi destinații. (NU RATA, AICI: A ATERIZAT CU ELICOPTERUL LA NUBA PENTRU DANSATOAREA LUI SALAM!)

A ținut sarcina la ”secret”!

În vârstă de 35 de ani, Diana Dumitrescu a dezvăluit, la începutul primăverii, că urmează să devină mămă pentru prima dată. Ea a publicat o fotografie în care își etala cu mândrie burtica de graviduță. Actrița a aflat marea veste în timp ce se afla într-un city-break. (NU RATA, AICI: ”BULDOGUL” NU RENUNȚĂ LA CELEBRUL SĂU SLIP! DIN 2016 ÎNCOACE, FOSTUL MINISTRU POARTĂ ACELAȘI MODEL)

“Sunt absolut în al nouălea cer! Sunt extrem extrem de fericită! Nu-mi vine să cred. Abia am trecut de primele trei luni, încă mă obişnuiesc, încă mă uit în oglindă. Ceva e acolo şi creşte. Am fost la ecograf, i-am auzit inimioara, e bine, aşteptăm în două-trei zile să vedem ce este. Eu îmi doresc un copil fie sănătos, iar el îşi doreşte un băiat, ca orice bărbat.

Am aşteptat 10 ani să rămân însărcinată. Părinţii sunt în culmea fericirii. Eu mai am o nepoţică, dar părinţii lui vor fi bunici pentru prima dată. Sunt mai agitată şi mai nervoasă, dar majoritatea zilelor mă odihnesc. Nu mănânc pentru doi, dar mănânc de toate. Deja am luat cinci kilograme”, a mărturisit Diana Dumitrescu, în urmă cu ceva timp.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au căsătorit anul trecut

Diana Dumitrescu (născută în 30 septembrie 1983, la Constanța) a devenit soția lui Alin Boroi în cadrul unei ceremonii care a avut loc în mare secret anul trecut. Vestea că au făcut nunta a fost dată de actriță pe 16 septembrie 2018. În toamna lui 2017, frumoasa vedetă a povestit în cadrul unui interviu cum a fost cerută în căsătorie:“Am fost cerută în căsătorie în iarnă. A căzut în genunchi şi mi-a zis: vrei să fii soţia mea? Am zis «Da». Am fost foarte surprinsă. S-a întâmplat în Ajun de Crăciun, când ne dădeam cadourile”.

Diana Dumitrescu se află la a doua căsătorie. În trecut, actrița, care este cunoscută publicului din țara noastră grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul timpului, a fost căsătorită cu Ion Ducu. (NU RATA, AICI: LA 60 DE ANI, JUPÂNUL ILFOVULUI A APĂRUT CU SCUTECELE DUPĂ EL LA PLAJĂ)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)