Problemele nu se termină pentru Ionel Ganea! Cine l-a dat în judecată acum

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 23:36
Ionel Ganea pare să fie „lovit” din toate părțile. Pe lângă dosarele penale în care este cercetat și procesele cu poliția, fostul fotbalist s-a trezit cu un nou dosar, de această dată civil, din cauza unor datorii.

Recent, o companie de telefonie mobilă l-a dat în judecată pe acesta pentru facturi neachitate, iar procesul a fost deschis la Judecătoria Buftea. Aceste datorii ar fi legate de casa închiriată de Ganea, locul unde, în urmă cu ceva timp, a avut loc și un scandal răsunător.

Atunci, fostul fotbalist a fost acuzat că ar fi agresat un vecin deranjat de scandalurile provocate de chiriașii săi — un dosar de loviri și alte violențe, care nu a mai ajuns în instanță. Însă procesul pentru datorii reprezintă cea mai mică problemă a fostului internațional, ținând cont de faptul că acesta este cercetat penal pentru că și-a ucis băiețelul de doar doi anișori, într-un teribil accident rutier.

Conform anchetatorilor, băiețelul lui Ganea se afla pe locul din dreapta-față, nu purta centură de siguranță, deși, potrivit legii, acesta ar fi trebuit să stea într-un scaun special, ancorat pe bancheta din spate. În urma accidentului, micuțul a suferit leziuni grave la cap. Chiar dacă tatăl său a reacționat imediat și l-a dus de urgență la spital, medicii nu au reușit să-l salveze. Copilul a murit pe 6 iunie, după o lună de luptă între viață și moarte.

Accidentul a avut loc pe data de 9 mai 2025, între localitatea Hurez, din comuna Beclean, și orașul Făgăraș. Mașina condusă de Ionel Ganea – în care se afla și fiul lui de 2 ani – a intrat în spatele unei alte mașini staționate pe marginea drumului. Singura victimă a fost băiețelul fostului internațional.

