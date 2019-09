Profesia de model online sau model de videochat întră în topul noilor joburi cu program flexibil, generate de explozia internetului

Profesiile pe cont propriu, în care angajații caută libertatea unui program flexibil, a timpului pe care și-l gestionează așa cum consideră, au luat amploare în ultimii ani, o dată cu explozia internetului. În industriile creative sau IT, de exemplu (advertising, creare de conținut, programare & webdesign), asistăm la o migrare de la angajator către “pe cont propriu”, unde banii se fac atunci când vrei, dacă vrei, iar ecuația ‘timp alocat – rezultate – satisfacție’ nu trebuie să găsească un răspuns/rezultat în intervalul clasic de “8 ore la birou”.

La fel stau lucrurile și cu profesioniștii studiourilor de videochat, mulți dintre ei căutând, în mare parte, aceleași valori și libertăți ca și categoriile menționate mai sus.

O ocupație din industria de entertainment: nuditatea e opțională

“Am ales să fac asta pentru că viață mea are nevoie de mai mult timp decât cel disponibil după ora 19, când îmi terminăm programul obișnuit la job-ul pe care îl aveam înainte – eram operator call-center. Am cântărit opțiunile și am realizat că pot lucra dimineața 4 ore, apoi pot merge la sala, pentru a avea grijă de corpul și sănătatea mea, apoi pot lucra încă 4 ore după amiază și apoi am toată seara liberă pentru distracție, shopping, întâlniri cu prietenii. A fost revelator, pentru că am realizat că nu mai am limite din afară, impuse timpului și programului meu”, spune Megan Kroft, glamour model la Studio20 – primul business de videochat românesc francizat la nivel internaţional.

Libertatea de selecție a serviciilor oferite în activitatea de videochat adaugă la flexibilitatea job-ului. Nu e vorba neapărat de nuditate explicită sau de trecerea în zona de adult entertainment, așa cum o sugerează ideea preconcepută pe care o au foarte mulți dintre noi, ci e vorba de o interacțiune umană cu o altă persoană necunoscută, prin intermediul unui webcam și al unui ecran. Și, contrar percepției, jumătate dintre modele nu trec granița către zona ce presupune stimulare fizică, iar activitatea principală este bazată pe discuții, împărtășiri de experiențe sau timp de calitate în față camerei. Totul la adăpostul dezinvolturii cu care modelele trebuie să fie înzestrate și, de ce nu, a unei sincerități care, dacă e acolo pe cale naturală, face că totul să se întâmple ușor și firesc.

Modellingul de videochat, un job antreprenorial

”Am remarcat că tinerii/tinerele care vin și lucrează la noi sunt tot mai degajați, stăpâni pe ei, înfruntă preconcepțiile cu o foarte mare încredere ei. În fond, asta înseamnă adaptabilitate. Sunt joburi noi, așa cum sunt cele din industria de influencer marketing, de exemplu, care nu existau acum 5 ani. La fel sunt și cele din industria de online entertainment, căci asta este, cu adevărat, ce oferim noi. Cei care vin la noi sunt extrem de bine ancorați în realitate și aleg o reconversie către job-uri specifice anului în care trăiesc, cântărind cu atenție ce of eră ei (timp, disponibilitate, implicare) vs. reward (timp și bani). Și observăm că succesul din tinerețe, pentru a nu fi nevoit să muncești până la 65 de ani, este numitorul comun și a devenit un asset la care nimeni nu mai rămâne indiferent azi”, ne-a precizat Horia Roman, senior trainer și team leader la Studio20 Arad.

Multe dintre modele pot pune în valoare spiritul antreprenorial cu care sunt înzestrate, în cel mai pur mod posibil. Își gestionează propriul corp, își aleg cuvintele și setează, apoi, limitele unui dialog, își aleg interlocutorul și tipul de interacțiune, decid asupra timpul pe care îl alocă. Ca într-un start-up.

Și, în final, există o ”balanță” profitabilă sau nu, pentru antreprenorul liber-profesionist. Conform sondajelor, gradul de satisfacție financiară în rândul modelelor de videochat este ridicat. Câștigurile unui model pot ajunge ușor la mii de euro lunar, după plata tuturor obligațiilor legale.

