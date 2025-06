Proiectul Montauk, cel mai controversat și distopic program al Americii. Gen. Emil Străinu ne spune ce se întâmplă aici

Generalul Emil Străinu revine cu un nou episod explziv din seria ”Conspirații” și deschide unul dintre cele mai controversate dosare ale secolului XX: Proiectul Montauk, experimentul care a îngrozit America. Este unul dintre cele mai secrete și controversate programe americane: experimente pe copii, control mental, călătorii în timp, portaluri către alte dimensiuni și multe alte lucruri bizare. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Proiectul Montauk este o teorie a conspirației care susține că există o serie de proiecte guvernamentale secrete ale Statelor Unite. Acestea sunt realizate în scopul dezvoltării tehnicilor de război psihologic și a cercertărilor exotice, inclusiv a călătoriilor în timp. Povestea proiectului Montauk a provenit din seria de cărți a lui Preston Nichols, care amestecă aceste relatări cu poveștiri despre experimentul Philadelphia.

Extratereștrii trăiesc în Antarctica? Ce dezvăluiri a făcut Generalul Emil Străinu

În cel mai nou episod al emisiunii ”Conspirații”, generalul Emil Străinu analizează și pune cap la cap detalii și informații despre cum a funcționat programul Montauk, experimentul care a îngrozit America. Generalul susține că a mers personal la locul unde ar fi avut loc experimentele și a făcut o descoperire șocantă.

Iată, proiectul Montauk este o teorie a conspirației care susține că a existat un proiect sau o serie de proiecte guvernamentale în Statele Unite ale Americii, desfășurate în așa zisa cazarmă de la Camp Harold sau Montauk Air Force, de lângă New York, care se află pe New Islands.

Cea mai relevantă, eu o consider pe aceasta Montauk Aventuri în sincronicitate, de Preston and Nicholas and Peter Monn, pe care o prezint aici, da? Asta ca să se vadă. De ce? Pentru că este legată de niște lucruri foarte importante care țin de respectivul program.

”Eu, când am fost pe teritoriul american, am căutat să ajung în zonele de despărțire ale acesteia și o să vă prezint niște fotografii și niște lucruri excepționale de acolo. Pentru cei pe care îi interesează în amănunțime, pentru că este foarte mult de spus numai la noi, sunt apărute vreo 10 cărți diferite una față de alta, 10 lucrări diferite despre programul Montauk.

Proiectul Montauk – Adevărul din spatele serialului Stranger Things – Joi, 12 iunie, de la ora 22:00, LIVE pe YouTube Cancan

”În prima zi am văzut statuia Libertății, după care am venit cu cineva cu mașina, am trecut în zona asta, am ajuns aici. Și această antenă era întoarsă spre Est. Și am hotărât că, dacă nu a doua zi, măcar a treia zi să mai facem cercetări acolo. După ce am venit a treia zi, această antenă nu mai era spre Est, ci era spre Sud, de fapt, și din fotografii relevă.

Deci radarul făcea parte din sistemul de apărare care trebuia să anunțe Statele Unite că vor fi atacați, eventual de către fosta Uniune Sovietică. Și am să vă arăt și eu imaginile de pe un astfel de radar SAGE, pe care îl vedeți, încât dacă acest radar rămânea în poziția în care dumneavoastră ați văzut în fotografie aici, putea urmări avioane până la o distanță de 600 de kilometri.

Dacă antena era abătută la o poziție negativă sub orizont, putea mătura suprafața oceanului și spunea precis ce nave sunt acolo, și prin sistemul de recunoastere IFF, Interrogation Random Flow, adică interogarea mic în mic, vedeam dacă sunt nave străine, dacă a ieșit la suprafață un submarin, și imediat aviația de patrulare mergea acolo și vedea despre ce este vorba”, a spus generalul Emil Străinu.