Puterea brățărilor dacice: ”Am fost, efectiv, zguduit!” Generalul Emil Străinu continuă seria dezvăluirilor halucinante

Generalul Emil Străinu a continuat seria dezvăluirilor fabuloase în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Unul dintre subiectele abordate a fost cel referitor la puterea brățărilor dacice, parte din Tezaurul României. Dar nu privite ca elemente de podoabă, făcute din cel mai pur aur din Europa, ci ca dispozitive radionice.

Invitatul din podcastul „Altceva cu Adrian Artene” a mărturisit, printre altele, că brățările dacice aveau o mare putere în bătălia cu dușmanul. Motiv pentru care acestea nu erau purtate de comandantul unei comunități dacice, ci de liderul care avea cea mai mare putere de convingere.

„Am fost efectiv zguduit de acest eveniment pe care nu am să-l cataloghez, dispariția unei părți esențiale din Tezaurul României. Am așa o frică că nu-l vom mai găsi niciodată. Dar vreau să vorbesc despre altceva referitor la tezaur. Eu m-am ocupat foarte mult de brățări. Studiind radionic arheologica, la un moment dat, un om de afaceri foarte bogat a sponsorizat aceste cercetări și am să vă spun în ce au constat. De regulă, din punct de vedere academic, se crede că aceste brățări ar fi niște elemente de podoabă, care arătau rangul celor ce le poartă, având și anumite calități, să le spunem, vizavi de credința dacilor”, spune Emil Străinu.

Cum a ajuns să descopere puterea brățărilor dacice

Acesta a ajuns să descopere însă puterea brățărilor dacice după ce a luat în calcul forma acestora, ca a unei bobine:

„Eu fiind electronist, care m-am jucat cu bobine tesla și cu multe alte lucruri, mi-a rămas forma aia în cap. Eu am făcut multă experiență cu bobine și mi-ar lua mult timp să explic fenomene care nu sunt în cărți. Nu le scriem, nu vrem. Eu am pornit de la următorul element. Nu m-a interesat în primă parte faptul că sunt din aur, ci le-am privit ca pe niște bobine. Și atunci am măsurat lungimea bobinei, pasul spirei, diametrul bobinei, modul cum e răsucit, capetele acelea cu gură de șarpe ce sunt de fapt niște antene. După care am început să mă ocup din ce sunt făcute, și anume din cel mai pun aur care există în Europa, din aur din Apuseni. De ce să pui atâta aur pe tine, nu se justifica. Eu care am studiat civilizațiile, nimeni nu punea atâta aur pe mână. Ei bine, aceste brățări sunt de fapt niște elemente, niște dispozitive radionice”.

”Brățările dacice erau purtate de liderul cu cea mai mare putere de persuasiune”

Generalul Emil Străinu mai spune că brățările dacice erau purtate nu de comandantul unei comunități, ci de persoana cu cea mai mare putere de convingere și au avut un rol important în războaiele dacice:

„Să presupunem că aici lângă studio era o comunitate dacică. De 500 -600 de oameni, care aveau un șef, un comandant militar. Dar aceste brățări nu erau purtate de acesta, ci de liderul care avea cea mai mare influență asupra grupului respectiv. Putea fi femeie sau bărbat, tânăr sau bătrân.

Să presupunem că venea dușmanul să-i atace. Atunci chema comunitatea, își punea acele brățări și se orienta într-un anume fel. Și le spunea: noi ne vom duce și ne vom bate cu ei, voi duceți femeile și copiii și stați acolo.

Era un fenomen de inducție, când se făcea o legătură între energia cosmică terestră și energia telurică a pământului. Adică ăștia rămâneau înlemniți, era ca un ultim mesaj. De aceea le purta cel care avea această putere de persuasiune, nu războinicul cel mai tare. Eu am studiat acest lucru, ce înseamnă inducția colectivă. Poți să-i duci pe unii la moarte râzând. Am vorbit cu niște persoane. Dar nu se justifica ceva”.

De ce erau îngropate câte trei

”De ce au fost îngropate câte trei într-un anumit loc? Nu găseai, de regulă, doar una. Acum e interesant. Să presupunem că tipul ăla care avea putere să transceadă, de unde veneau barbarii să ne atace, undeva pe un punct de trecere de pe drum, erau puse astea. Dușmanii veneau cu ură. Acele elemente rezonatoare, se încărcau și îi transmițeau. Erau niște amplificatoare de câmp subtil”.

„Sunt în niște cutii de carton, într-un beci mizer”

Generalu Străinu și-a eprimat, totodată, indignarea vizavi de felul cum și unde sunt păstrate aceste brățări de mare valoare.

„Apropo, știți cum erau și cum mai sunt păstrate chiar și acum, la Muzeul de Istorie? Sunt în niște cutii de carton într-un beci mizer, care mai are puțin și cade tavanul pe ele. Să audă cine trebuie!”

