Radu Tudor, salariu uriaș la Antena 3! Cât câștigă analistul politic lunar

Radu Tudor este printre cei mai bine plătiți jurnaliști de la Antena 3. Puțini, însă, sunt cei care știu ce salariu lunar încasează analistul politic.

Din 2004, Radu Tudor face parte din lumea televiziunii devenind analist politic și militar în trustul Intact. Realizator al emisiunilor “Puterea din umbră” și “Punctul de întâlnire”, dar și invitat permanent al emisiunii “La ordinea zilei”, Radu Tudor este una dintre figurile emblematice de la Antena 3, primind și un salariu pe măsură.

Alături de Mircea Badea, Radu Tudor este în topul celor mai bine plătiți angajați în acest moment. Cea care a dezvăluit veniturile anuale ale lui Radu Tudor a fost soția lui, Irina Zidaru, angajată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Radu Tudor, salariu impresionant

Conform declarației de avere pe care soția analistului a completat-o, venitul anual al lui Radu Tudor, încasat de la Antena 3, este de 322.831 lei, adică 26.902 lei pe lună. Prezentatorul TV deține două terenuri, unul în județul Ilfov, intravilan, și altul în județul Constanța, dar și patru apartamente, trei în București și unul în Constanța.

În CV-ul lui, Radu Tudor a trecut următoarele studii: absolvent al Școlii Superioare de Jurnalistică, licențiat presă scrisă/audio-vizual al Facultății de Jurnalism București, Colegiul Național de Apărare (1995), Colegiul de Siguranță Națională (2001), ca și un Master în Securitate Națională (2007), obținut la Universitatea Națională de Apărare Carol I.

”Am făcut serviciul militar cu termen redus, după ce am făcut facultatea. Din septembrie 1988 până în iunie 1989. Nouă luni. Am mâncat armată pe pâine. Am făcut un marș de 44 de kilometri pe jos, am cules mere pentru export vreme de o lună și jumătate, la Reghin. Mai am prieteni de atunci, unii sunt plecați în America, alții sunt oameni de afaceri prin Ardeal”, a povestit jurnalistul Radu Tudor.