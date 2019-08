Ramona Ioana Bruynseels, radiografie în oglindă cu Viorica Dăncilă. Astrologul Roxana Lușneac Cioriceanu îți spune cum sunt în realitate cele două candidate la președinția României

Două femei au intrat anul acesta în cursa pentru alegerile prezidențiale. Prima este Ramona Ioana Bruynseels, iar cea de-a doua, prim-ministrul Viorica Dăncilă. Astrologul Roxana Lușneac Cioriceanu a realizat analiza hărților astrologice ale celor două și a descoperit plusurile și minusurile lor.

Iată-le radiografiate și analizate în oglindă!

Ramona Ioana Bruynseels are ascendentul în Gemeni, ceea ce o face să fie deschisă publicului și să știe să comunice cu oamenii. Viorica Dăncilă are ascendentul în Vărsător, ceea ce o face să fie mai retrasă din punctul de vedere al comunicării și să nu se priceapă prea bine să intre în contact cu oamenii. Ramona Ioana Bruynseels are gândirea în Capricorn, ceea ce înseamnă că aveam de-a face cu o persoană muncitoare. Ea, dacă nu știe ceva se documentează, citește, învață.

Viorica Dăncilă are gândirea în Leu, ceea ce o face un pic mai superficială în privința detaliilor. Ea își dorește mai mult să îi fie pusă personalitatea în evidență, decât să se preocupe de problemele clare ale celor din jur.

Ramona, Marte retrograd în Leu

Ramona are Marte retrograd în Leu, iar Viorica are această planetă în mers direct în același sens. Asta înseamnă că Ramona este mult mai diplomată, nu reacționează din implus și nu se grăbește în afirmații. Ramona ar lupta până în panzele albe pentru principiile ei, în timp ce Viorica Dăncilă se lasă condusă cu ușurință de majoritatea persoanelor care o susțin.

Ramona reacționează mai bine la stres decât Viorica, deoarece gândirea din Capricorn o susține să poată lucra mult și eficient. Viorica deși are competențe, ea nu știe sub factorii de stres să își managerieze emoțiile, să își managerieze gândirea și reacțiile la stres.

Viorica Dăncilă trece prin perioada lui Mercur

Viorica trece prin perioada lui Mercur, ceea ce înseamnă că, pentru ea, comunicarea, comploturile și discuțiile cu interes, ale ei și ale celor care o susțin, o pot ajuta. De cealaltă parte, pe Ramona o susține Saturn, o planeta karmică, despre care se știe că iubește seriozitatea, munca de calitate și rezultatele.

”Ar fi bine pentru această țară dacă oamenii ar realiza că trebuie să voteze competențele și nu s-ar mai lăsa manipulați. Dacă alegerea dintre ele ar avea loc în baza competențelor și nu ar fi influențate de cine dă mai multe galeți și un ulei, Ramona ar conduce detașat”, a conchis Roxana Lușneac Cioriceanu, specialist în Horoscop Vedic.