Rapperul Lil Uzi Vert și-a implantat un diamant roz în frunte: “Frumusețea înseamnă durere”. A plătit 24 de milioane de dolari pentru piatra prețioasă

În vârstă de 26 de ani, Lil Uzi Vert și-a implantat un diamant roz în frunte la scurtă vreme după ce a vorbit public despre extravaganța sa. Rapperul american a plătit 24 de milioane de dolari pentru piatra prețioasă. El a dezvăluit că este achiziția lui preferată și cea mai scumpă de până acum. “Frumusețea înseamnă durere”, a mărturisit acesta când a arătat primele imagini după ce și-a pus bijuteria, au relatat cei de la publicația Hypebeast.

Lil Uzi Vert și-a implantat în frunte un diamant roz de 24 de milioane de dolari

Potrivit declarațiilor sale, artistul a început din 2017 să își achite diamantul roz pe care și l-a pus recent în frunte. Lil Uzi Vert le-a răspuns fanilor la întrebări și a dezvăluit că diamantul are 10-11 karate și costă mai mult decât toate mașinile sale și casa la un loc.

“Plătesc pentru un diamant roz natural de ani de zile. Această piatră a costat atât de mult că am plătit-o din 2017. A fost prima dată când am văzut un diamant roz natural natural”, a spus rapperul într-un mesaj postat pe Twittter la finalul lunii trecute.

Ok we good pic.twitter.com/tOOIaQbcWs — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) February 4, 2021

Nu rata: Cele mai cunoscute vedete din lume… pentru cumpătare!

7 lucruri pe care nu le știai despre diamante

– cercetătorii au descoperit în 2004 cercetatorii o planetă despre se crede ca ar fi facută în ăntregime din diamante. Planeta a primit un nume corespunzator: “Lucy in the Sky with Diamonds”, nume inspirat după celebra melodie a celor de la Beatles.

– cele mai populare diamante sunt cele albe, însă, acestea pot avea o mulțime de alte culori și nuanțe. Totuși, diamantele 100% pure sunt cele albe.

– prima utilizare a diamantelor a fost strict cu scop estetic. Locuitorii din India secolului IV înainte de Hristos culegeau diamante de pe malurile apelor și le foloseau pe post de bijuterii. Abia în secolul XV diamantul a ajuns în Europa, mai exact în Veneția, unde a început să fie folosit în înalta societate.

– Regele Franţei, Louis al IX-lea, a dat un decret în care se preciza faptul că numai membrii familiei regale puteau purta diamante.

– anii ’30: Deceniul în care popularitatea inelelor cu diamant a scăzut.

– cel mai mare diamant descoperit vreodată este diamantul Cullinan, care a cântarit 3106 de carate, ceea ce înseamnă 621.35 gr. Diamantul Cullinan a fost descoperit în Africa de Sud în 1905 și a fost daruit Regelui Edward al VII-lea pentru cea de-a 66 sa aniversare. Într-un final, diamantul a fost tăiat în nouă diamante care împodobesc acum bijuteriile Coroanei.

– diamantul este cea mai dură substanță descoperită pe Pământ.

Citește și: Cât cheltuie Gigi Becali când se duce la cumpărături: “E o extravaganță asumată!”