Răsturnare de situație în procesul pe care Marian Godină îl avea cu poetul care scria despre sex cu fete moarte!

Răsturnare de situație în scandalul dintre Marian Godină și Mihai Ivănescu, controversatul „poet" care spunea în „operele" sale că visează la partide de sex cu fete moarte. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră din procesul în care este implicat cel mai simpatic polițist.

În toamna anului trecut, Mihai Ivănescu, „artistul" care spunea în „operele" sale că visează la partide de sex cu fete moarte, a deschis un proces împotriva poliţistului Marian Godină. Individul îi solicită lui Marian Godină despăgubiri morale, pentru că agentul a avut tupeul de a atrage atenţia oamenilor cu privire la poeziile macabre pe care acesta le-a publicat pe o rețea de socializare.

D.A.S(Departamentu de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații de ultimă oră din procesul în care este implicat cel mai simpatic polițist. Potrivit unor surse din mediul judiciar, în urmă cu câteva zile, magistrații Tribunalului Brașov s-au văzut nevoiți să suspende acțiunea de judecată pentru că niciuna dintre părțile, legal citate, nu s-au înfățișat în fața instanței. Din câte se pare, Mihai Ivănescu, controversatul ”artist”, a renunțat să îi mai ceară socoteală simpaticului agent de poliție.

”Tip soluție: Suspendat. Soluția pe scurt: Constată că, conform prevederilor art.223 alin.3 şi celor ale art.411 alin.1 pct.2 din Codul de procedură civilă, este de drept suspendată procedura soluţionării prezentei cereri de revizuire. Document: Încheiere – Suspendare”

Mihai Ivănescu a intrat în atenţia publică, după ce mai multe poezii semnate de el, în care se vorbeşte explicit despre acte sexuale cu copii şi cadavre, au ajuns pe o rețea de . Marian Godină a avut un avertisment pentru părinţii care-şi lasă copiii să umble pe internet.

„Dacă aveţi copii care au conturi de Facebook, e indicat să le supravegheaţi atent activitatea din online şi să vă asiguraţi că nu intră în discuţii cu persoane necunoscute. Poza asta mi-a fost trimisă azi printr-un mesaj şi nu ştiu dacă e real. Cert e că cineva tot a gândit versurile alea, iar acel cineva nu pare prea sănătos. La finalul poeziei este ataşată şi o poză cu o fetiţă cu ochelari”, a fost mesajul poliţistul.

Mihai Ivănescu l-a dat în judecată pe Godină

După această postre, Mihai Ivănescu l-a dat în judecată pe Godină. „Am depus o reclamaţie comandantul IJP Braşov, Parchetul Braşov şi l-am dat în judecată la Judecătoria Piteşti pe numitul Godină Marian de la Circulaţie Rutieră Braşov după ce nişte cunoştinte m-au anunţat că pe pagina poliţistului Godină Marian şi-a permis să posteze un anunţ cu un bărbat arestat pentru pornografie cu minori, pedofilie şi la comentariu a ataşat fotografia mea cu numele meu,şi arăt că niciodată n-am avut de a face cu această acuzaţie infamă,monstruoasă şi nejustificată,şi niciodată n-am avut de a face cu această infracţiune,n-am fost niciodată urmărit sau cercetat în această acuzaţie,nu am fost reclamat vreodată,sau vreun incident de acest fel,nu am fost judecat sau condamnat vreodată pentru asemenea acuzaţie,nu sînt reţinut,nu sînt arestat,nu am nici o cauză pe rol în Instanţă cu o aşa acuzaţie,şi poate fi verificat cazierul meu. Am pe Facebook o pagină cu poezii nonconformiste,creaţii proprii cu numele Poezii incendiare,şi nu încalc nici o lege,libertatea cuvîntului fiind garantată de Constituţie fiind protejaţi cei ce vor să ne împiedice”, declara Mihai Ivănescu, la scurt timp după ce Godină a reacționat pe un site de socializare.