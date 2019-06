Războiul dintre ispitele Maria Ilioiu și Bianca Pop ia amploare. Este vorba despre un filmuleț XXX

Ispitele Maria Ilioiu și Bianca Pop se află în prezent într-un război care ia amploare cu fiecare zi care trece. Roșcata de la “Insula Iubirii” a făcut dezvăluiri incendiare despre filmările din Thailanda la care a participat împreună cu bruneta. Nici aceasta din urmă nu s-a lăsat mai prejos și a vorbit despre acea perioadă în cadrul unui interviu oferit recent. Problemele par că se țin după Bianca Pop, pentru că, în prezent, ea este terorizată de un temut interlop, care este căsătorit.

Războiul dintre ispitele Maria Ilioiu și Bianca Pop i-a amploare

Maria Ilioiu și Bianca Pop au fost invitatele lui Dan Capatos, însă, pentru a evita escaladarea scandalului între cele două, roșcata a fost prezentă în platoul emisiunii “Xtra Night Show”, în timp ce bruneta se afla acasă, de unde a intrat live la TV. Înainte de late-night show-ul de la Antena 1, Bianca Pop a provocat-o pe colega sa de la “Insula Iubirii” să facă public un filmuleț XXX.

“Promit că veți vedea mult mai multe, pentru că eu am dat acele poze la Cancan. Eu, ați înțeles? (…). Eu am făcut acele poze pentru anumite reviste și am făcut foarte multe poze, promit că le veți vedea pe toate. Însă, pot să o corectez pe Măriuța: poți să ai poze pe Internet false, cu acte false, dar ea nu știe, pentru că ea nu este escortă. Și o rog frumos pe colega mea, pe Maria, dacă tot spune că am fost prostituată și escortă, vreau să vină cu dovezi clare. Vreau să vină cu un video, unde un bărbat îmi introduce un «știulete» în «savarina» mea perfectă. Vreau video, vreau dovezi clare (…)”, a spus Bianca Pop în mai multe înregistrări postate pe Insta Story-ul ei și repostate de Maria Ilioiu.

Maria Ilioiu și Bianca Pop, acuzații dure la XNS

Cele două dive de la “Temptation Island – Insula Iubirii” și-au spus vorbe acide și au lansat acuzații grele; Maria Ilioiu a afirmat că Bianca Pop este întreținută de bărbați. Bruneta a acuzat-o că, de fapt, ea este cea întreținută, spunând despre roșcată că nu își plătește chiria singură. Mai mult, ispita care și-a pus de curând silicoane i-a subliniat Mariei Ilioiu că, fostul său iubit a căutat-o.

“Noi am avut o discuție, am îngropat securea și apoi s-a trezit Bianca să ne atace dintr-odată. Noi nu ne-am certat cu ea, pe ea o întrețin bărbații și mi se pare penibil și i-am zis de ce a încercat să ne strice imaginea. A început să se jure pe tatăl ei mort, dar nu am crezut-o. A început să plângă și spunea la toată lumea că am făcut-o eu să plângă. Liniștetșe-te să nu-ți crească tensiunea! Discuția asta am avut-o fix în Thailanda, înainte de filmări. Toate sezoanele, timp de 2 luni venea la mine și îmbârliga, inventa tot felul de chestii. Cam asta a făcut cu toată echipa până ne-am prins toți și nu mai vorbește nimeni cu ea. Decât să sperii oamenii nemachiată ca tine… N-ați mai văzut femei invidioase? Nu mă întreține nimeni, mă întrețin singură”, a declarat Maria Ilioiu în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

“Nu este adevărat. Fetele vor să mă tai ca să mă înțeleagă, m-am săturat de chestiile alea penibile. Maria nu crede nimic. Voi ați început, tu mi-ai dat înjoseală la „Insula Iubirii” la filmări. Maria trebuia să fie prima la machiaj, Maria este cea mai șmecheră, este Dumnezeu. M-am săturat, iar din momentul ăsta nu-mi mai dă nimeni înjoseală. Maria, nu ai tu valoare să stai să vorbești tu cu mine. De la țară ești, tată! Femeia este fake, poartă poșete fake. Dacă eu am ceva fale, îi cumpăr ce vrea ea. Femeia are bani, eu sunt o boschetară invidioasă! La filmări te puneai să dormi cu gletul pe față. Eu oricând pot să mă demachiez. Ai mers la doctorul meu să îți faci nasul și sânii ca mine, m-ai copiat. Ea a mers și și-a făcut nasul și sânii după mine. Stai într-o chirie pe care ți-o plătește iubitul tău! Nu te mai da ceea ce ești. Eu am un singur bărbat care are grijă de mine. Fostul tău iubit m-a căutat! Nu mă enerva, Maria, că o să iasă urât!”, a spus Bianca Pop în cadrul aceleiași emisiuni.