Răzvan Ciobanu, mărturisiri sincere despre relația cu părinții, după ce a pozat ca-n revistele pentru adulți. A vorbit și despre moarte

Răzvan Ciobanu a oferit un interviu spectaculos astăzi în timpul căruia a vorbit despre orientarea lui sexuală, carieră și eșecurile pe care le-a depășit cu greu, dar și despre despărțirea de iubit și relația cu părinții lui. La un moment dat, designerul a dezvăluit și cât a costat cea mai scumpă creație pe care a realizat-o: 17.000 de euro. Totul se petrece la câteva zile după ce creatorul de modă a făcut publică o poză în care apare în timp ce stă cu capul între picioarele unui bărbat care e gol pușcă.

Răzvan Ciobanu, mărturisiri sincere despre relația cu părinții, după ce a pozat ca-n revistele pentru adulți

Vica Blochina a fost vedeta de la Antena 1 care i-a adresat cele mai îndrăznețe întrebări lui Răzvan Ciobanu în cadrul unui interviu senzațional. Focoasa blondă l-a făcut pe creatorul de modă să vorbească și despre moarte sau retragerea lui din modă: “Nu m-am gândit cui o să las toată șandramaua. O să fie cineva care să vrea să continue. Poate o să mă retrag pe coastă, pe Saint-Tropez”, a spus Răzvan Ciobanu la un moment dat.

“După ce ai o relație de cinci ani, atunci când te desparți e ca un divorț. (…). Eu trec greu peste o despărțire… vreo lună și jumătate mi-a luat și după am început să nu mai văd lucrurile meschin și negru. Nu, nu ies… (…). Lasă-mă să mă vait, să mă tăvălesc pe jos.

Bine, e importantă relația cu ambii părinți, dacă mă întrebi pe mine (n.r.: răspunsul lui Răzvan Ciobanu la întrebarea: « Cum te înțelegi cu mama») și e bine să-l lași pe copil să aleagă cui să se destăinuie. (…). Eu cred că nu eram lepră; nu mi-a plăcut școala, dar m-am dus până în anul patru de facultate. (….). Acum îmi pare rău că nu am terminat-o. (…). Au fost perioade și perioade. Acum am tot ce îmi doresc de la părinții mei.”, a mărturisit designerul în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Răzvan Ciobanu, adevărul despre cum a slăbit 87 de kilograme

În vârstă de 42 de ani, designerul a topit 87 de kilograme în 2016, după ce a urmat cu strictețe o dietă proteică. În cadrul interviului de la Antena 1, el a negat că și-a tăiat stomacul ca să slăbească.

“Mai fac și design interior. Am descoperit că poți să recondiționezi canapelele și fotolile cu diferite materiale. (…).

Niciodată nu am făcut operația aia (n.r.: operație de micșorare a stomacului.). Am ținut o dietă proteică. (…). Aveam 165 de kilograme și acum am 78. Da, se poate slăbi cu dietă și cu multă răbdare. (…). Dacă nu ai motivația din spate – nu știu să îți spun care era motivația; îmi doream să arăt bine și să port hainele pe care mi le doream”, a declarat Răzvan Ciobanu în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Vara aceasta, controversatul creator de modă a pus punct relației pe care o avea cu partenerul său de viață, iar despărțirea și-a pus amprenta atât pe trupul său, cât și în sufletul lui.

“Nu, nu sunt într-o relație. (…). Cea mai grea perioadă din viața mea… cred că între 2010 și 2015 sau 2014… A fost practic perioada în care a trebuit să mă reinventez. Nu aveam niciun job, nu-mi venea niciun ban de nicăieri. Am stat un an în Londra, unde am încercat să mă angajez ca designer și nu am reușit. (…).”, a mai spus designerul.