Reacția lui Mihai Bendeac după ce a aflat că un bărbat racola fete în numele lui. Suspectul, ridicat de DIICOT pentru pornografie infantilă şi şantaj

Dacă în cazul crimelor din Caracal Mihai Bendeac a făcut public un mesaj care a devenit viral, în legătură cu bărbatul care racola fete în numele lui a avut o reacție surprinzătoare. Vă reamintim că suspectul a fost ridicat de DIICOT pentru pornografie infantilă şi şantaj.

Reacția lui Mihai Bendeac după ce a aflat că un bărbat racola fete în numele lui

Mihai Bendeac nu a dorit să comenteze deocamdată nenorocirile comise de un tânăr din Argeș, care racola fete în numele lui. Atât astăzi, cât și ieri, actorul a fost pe platourile de filmare pentru noul sezon de la “iUmor” – de acolo, el a făcut publice câteva înregistrări. Într-una dintre ele, Cheloo a povestit că și-a uitat parola de la contul de Instagram, iar în alta, Mihai Bendeac a complimentat-o pe Delia.

Individul, care acum se află după gratii, avea două conturi false de Facebook cu numele actorului și își ademenea victimele spunându-le că le poate oferi roluri în producţii TV şi le cerea poze nud sau în ipostaze sexuale. Mai multe femei i-ar fi căzut în plasă, fără să-şi dea seama că în spatele contului fals, ca de altfel în spatele sutelor de conturi clonate de pe internet, nu se află o persoană publică, ci un infractor.

“Ulterior, acestea erau chemate pentru un «casting», iar inculpatul întreținea relații sexuale cu ele, pretinzând că este regizorul care le poate oferi un rol în serialul de televiziune”, au transmis oficialii DIICOT, relatează observator.tv. Unei mame, i-a cerut să-şi abuzeze copilul, un bebeluş de numai trei luni.

Cântăreața Aida Preda, mesaj alarmant înainte ca suspectul să fie ridicat de DIICOT

Cu câteva ore înainte ca monstrul să fie săltat de cei de la DIICOT, artista de muzică populară Aida Preda a făcut public un mesaj alarmant. “Atentie la acest individ, asa-zisul Ionut – impresar Mihai Bendeac, care, avand conturi false in numele actorului, cere bani promitand roluri in filme, impresariat etc. Vorbeste tot el si de pe contul lui de asa-zis impresar dar si de pe conturile false facute lui Mihai Bendeac. Mi-a facut si mie un cont fals, sustinand ca e impresarul meu si cerea avansuri de la evenimente in numele meu. Se pricepe foarte bine si la informatica, facand sa dispara conversatiile din partea lui, sterge urmele cand e demascat. Spune ca e Mihai si are dureri ingrozitoare, de cap, de la lipsa vietii sexuale si cere favoruri sexuale virtuale, apoi daca cadeti in capcana lui va santajaza sa ii dati bani sa nu publice. E un escroc care nu are nicio treaba cu Mihai Bendeac. Daca ati avut probleme cu el scrieti-mi aici pentruca trebuie demascat acest impostor care e doar in arest la domiciliu acum! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️”, a scris solista pe contul său oficial de Facebook.