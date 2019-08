”Regele manelelor”, spitalizat în secret?! Are probleme cu…

O veste înfricoșătoare cutreieră showbizul. Florin Salam s-ar confrunta cu grave probleme de sănătate. Artistul ar fi internat în spital și ar urma să fie supus unei intervenții chirurgicale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră.

Florin Salam este un artist super-solicitat, cu fani în toată lumea. În iulie, pe contul personal de socializare, cântărețul a făcut un anunț care, cu siguranță, i-a întristat pe mulți dintre cei care îl apreciază. O adevărată lovitură cruntă pentru ei.

“Anunț foarte important: De azi nu mai fac niciun fel de dedicație video. Nu vă supărați pe mine, dar, dacă fac unuia, se supără ceilalți. De acum, fac video doar la cei la care mă duc. Vă mulțumesc frumos! Fanii mei, vă pup și vă iubesc!”, a scris Florin Salam pe contul lui de Facebook.

“Are probleme cu ficatul și…”

Mulți s-au întrebat de ce artistul a luat decizia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu o persoană din anturajul lui Florin Salam. Dezvăluirile sunt absolut cutremurătoare. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere ar avea grave probleme de sănătate.

S-ar afla internat într-o instituție medicală și ar urma să fie operat. “Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”, a spus, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, un apropiat de-ai manelistului.

Totul ar fi plauzibil dacă ținem cont că, în ultima vreme, Florin Salam nu a mai apărut în public. Rămâne de văzut dacă va depăși și acest obstacol. Cert este că fanii îl așteaptă, din nou, la concerte. Și, cu siguranță, și el își dorește să revină pe scenă și să fie, din nou, “Regele manelelor”.

“Este epuizat, nu vorbește!”

Cu doi ani în urmă, impresarul lui Florin Salam anunța că artistul s-a retras din muzică, tot din cauza unor probleme de sănătate.

“Florin este epuizat fizic, în primul rând, are patru cântări pe noapte, şi cinci, şase pe noapte, dacă îl cheamă aşa-zişii prieteni ai lui. Florin a încercat de multe ori să mă protejeze, în sensul în care ştie că mă enervez şi mă aprind repede, dar oricum le aflu.

Apreciez faptul că a vrut să mă ferească un pic de chestia asta, dar nu se poate să le ducă el toate, singur. El acum nici măcar nu vorbeşte, este în pauză vocală, dacă ar fi fost după mine, de o lună, două trebuia să facă asta, dar a tot tras de el, iar până acum o săptămână nu a mai putut”, spunea Puiu Gheorghiu în iulie 2017.

Căsătorit cu Roxana Dobre

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce artistul s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei. Florin Salam are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan.