Remiză pentru Turcia între Țara Galilor și Elveția în Grupa A la EURO 2020!

Wales' forward Gareth Bale (R) vies for th eheader with Switzerland's midfielder Granit Xhaka during the UEFA EURO 2020 Group A football match between Wales and Switzerland at the Olympic Stadium in Baku on June 12, 2021.,Image: 615400084, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia