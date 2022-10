Replica Oanei Igrețiu de la „Savori Urbane” după ce fostul soț i-a adus acuzații grave. Celebra bloggeriță a răbufnit în mijlocul scandalului de proporții

Oana Igretiu rupe tăcerea, după ce fostul său soț a spus pe rețelele de socializare în ce condiții ar fi făcute preparatele de la „Savori Urbane”. Proprietarul celui mai mare blog culinar din România ia atitudine și dezvăluie ce intenții a avut Andro Zanfir, cel care ar fi „deconspirat-o”. În scandalul de proporții este implicată și Diana Rajos-Nicolin, colega Oanei.

Diana Rajos-Nicolin și Oana Igrețiu s-au trezit în mijlocul unui scandal uriaș, după ce fostul soț al Oanei a publicat pe rețelele de socializare imagini cutremurătoare din bucătăria în care se filmează „Savori Urbane”. Sub pseudonimul Andro Zanfir, ieșeanul i-a adus acuze grave fostei sale partenere, afirmații care i-ar putea afecta grav reputația. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

După ce imaginile greu de crezut au fost publicate de Andro Zanfir pe Facebook, reporterii CANCAN.RO au încercat să ia legătura cu Diana Rajos-Nicolin și Oana Igrețiu, dar cele două bucătărese de la „Savori urbane” nu au putut fi contactate. La câteva ore după ce presa din România a preluat informațiile expuse de fostul soț al bloggeriței, fondatoarea „Savori urbane” face dezvăluiri incredibile!

Replica Oanei Igrețiu, după ce fostul soț a arătat imaginile dezastroase din bucătăria „Savori urbane”

În mijlocul scandalului de proporții, Oana Irețiu a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care explică toată situația. Celebra bloggeriță s-a arătat profund indignată de afirmațiile mincinoase făcute de fostul soț sub pseudonim, dar și de preluarea informațiilor (chiar dacă a fost contactată înainte de publicarea materialelor scrise de reporterii CANCAN.RO, dar nu a putut fi găsită). Potrivit spuselor sale, cele întâmplate ar fi, de fapt, o formă de răzbunare pe care i-a promis-o Adrian Zanfir Danalache încă de la finalul anului 2016. La vremea aceea, bucătăreasa de la „Savori Urbane” chiar și-ar fi avertizat fanii cu privire la răzbunarea pe care ar putea să o plănuiască bărbatul abuziv.

„Am fost șocată să văd cum presa din România preia cu lejeritate niște informații false, de la persoane care se ascund în spatele unor identități fictive, și cum nu verifica, în prealabil, veridicitatea lor. Cu câtă ușurință se distruge reputația unei femei, în țara asta, o femeie care este victimă a violenței domestice în formă continuată și cum opinia publică se grăbește să îi caute vină, ca de obicei, tot victimei!

Materialele denigratoare la adresa mea și a blogului Savori Urbane, care au apărut în presă, sunt fabricate de către o persoană de care m-am separat prin divorț, care nu mă mai poate atinge fizic dar continuă să îmi facă rău prin toate mijloacele. Un anumit Andro Zanfir, din Iași, a postat pe pagina lui de Facebook niște chestii denigratoare la adresa mea și a blogului Savori Urbane. Este clar că persoana în cauză este de fapt Adrian Zanfir Danalache (tot din Iași), fostul meu soț, de care am divorțat la începutul anului 2017 (sentința de divorț nr. 887 din 16.02.2017), după o serie de scandaluri și violențe crâncene la care am fost supusă, începând cu luna octombrie 2016”, a spus Oanei Igrețiu pe Facebook.

Oana Igrețiu are un ordin de restricție pentru fostul soț. Prin ce dramă conjugală a trecut fondatoarea de la „Savori urbane”

La finalul anului 2016, Oana Igrețiu a decis să divorțeze de soțul abuziv. Până să poată ajunge în momentul în care să se desprindă de Adrian Zanfir Danalache, bucătăreasa a fost supusă unor chinuri fizice și psihice cumplite, despre care le-a povestit fanilor în perioada aceea.

Bloggerița a fost nevoită să-și lase fostul partener în casa în care are bucătăria de la „Savori urbane” pentru mai bine de o lună, timp în care bărbatul a făcut mizeria greu de privit. După aceea, individul ar fi șantajat-o timp de ani buni cu imaginile care au apărut pe rețelele de socializare, sub pseudonimul Andro Zanfir.

„Am scris atunci (în anul 2016, n.r.) un status pe pagina mea de Facebook unde am povestit lunile de coșmar prin care am trecut deoarece individul m-a lovit rău la genunchi, am fost înjurată, umilită și adusă în imposibilitatea de a presta activitatea de patiser în laboratorul propriu (autorizat de DSV).

Fiind amenințată în mod constant, m-am baricadat, inițial, în dormitor, împreună cu fiica mea minoră, pe atunci. Aveam acces doar la baie, nu aveam cum să pun piciorul în bucătărie și mama ne aducea mâncare gata gătită, ca la închisoare. Până la urmă, eu și fiica mea ne-am refugiat în apartamentul mamei mele, care se află în același imobil, deoarece individul ne teroriza nopțile, încercând să intre peste noi în dormitor. Așa că individul a stat singur mai bine de o lună în casa mea și a creat un jeg inimaginabil („că numai slugile fac curat” – citat din panseurile domnului), bătându-și joc, cu rea intenție, de toată casa.

Am scăpat, atunci, de coșmar, adresându-mă medicului legist și Poliției și obținând un ordin de restricție împotriva individului până la soluționarea divorțului. A fost evacuat cu mascații fiind nevoie de peste 10 – 12 persoane care să-l scoată în stradă. După pronunțarea ordinului de restricție și a evacuării individului din apartament, am avut un șoc să constat ce a putut să facă în casa mea! ”, a mărturisit bloggerița.

Oana Igrețiu, șantajată constant de fostul soț

După o relație abuzivă, o evacuare forțată din casa pe care o împărțeau și un divorț scandalos, fostul soț al Oanei Igrețiu nu s-a lăsat deloc ușor. Conform spuselor bucătăresei de la „Savori urbane”, bărbatul ar fi așteptat vreme de șase ani ca să publice imaginile cu dezastrul din bucătăria sa (mizerie pe care tot el ar fi produs-o). Scopul imaginilor ar fi să se răzbune pe fosta soție și să-i distrugă reputația în ochii fanilor.

„Ceea ce se vede în filmare este exact cum arăta bucătăria în perioada în care domnul a ocupat abuziv apartamentul meu! Asta se verifică ușor din EXIF-ul filmării, care indică data și ora capturii. Individul este un alcoolic notoriu, care bea peste 1 l de vodcă pe zi, care nu are și nu a avut vreodată vreun loc de muncă și care mai și joacă sume imense la jocuri de noroc.

Problemele lui de stomac sunt de la alcool și ciroza hepatică pe care o neglijează, deși i-a fost diagnosticată de multă vreme. Încă de atunci, m-a amenințat cu această filmare și cu faptul că va găsi el momentul potrivit să o dea publicității. M-a supus din 2016 unui șantaj constant cum că va da această filmare presei și concurenței, ceea ce denotă premeditarea actului josnic de acum!

De atunci, individul m-a hărțuit cu multiple procese, pe care le-a pierdut cu brio, el fiind un procesoman notoriu care a dat în judecată mai multe companii de telefonie, de cablu, bănci și chiar pe propriul avocat – toate fără succes. Este un tip malefic, fără ocupație, cu mintea întunecată de alcool încă de la prima oră a zilei și care își umple timpul fabricând calomnii la adresa mea, neavând nicio ocupație concretă. În plus este un mincinos notoriu și un megaloman, cunoscut bine de vecini și cunoștințe care, efectiv, râd de el. Auzi ce-a mai zis…!”, a dezvăluit bucătăreasa.

În acest scandal, nici Rajos Nicolin-Diana nu putea rămâne tăcută. Imediat după ce colega sa de la „Savori urbane” a postat întreaga poveste, bucătăreasa a spus i-a distribuit povestea și a spus:

„Este incredibil cum „presa” din România publica niște aberații neverificate… cum cu concursul acestora violenta domestica încă mai poate fi o armă în mana unor cetățeni certați cu legea… Este trist…”, a spus bloggerița pe Facebook.