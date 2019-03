Revoltător! O profesoară din Hunedoara a fost bătută şi ameninţată de un elev de un elev de clasa a 7-a! Dascălul nu l-a lăsat pe minor să vizioneze în clasa filme XXX

Un elev de clasa a VII-a și-a amenințat și bătut măr profesoara, din simplul motiv că aceasta nu l-a lăsat să urmărească un film XXX în timpul orelor de curs. Totul s-a petrecut în Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Vulcan, județul Hunedoara.

Mai mult, adolescentul a și postat un mesaj incredibil pe contul personal de socializare. „O voi ucide pe doamna dirigintă!”. Dascălul nu a stat prea mult pe gânduri și a semnalat situația conducerii unității de învățământ. În plus, a fost alertată și familia elevului. De asemenea, poliția poliţia a deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi ameninţare.

„Am informat directorul unităţii şi am discutat telefonic cu mama elevului, care a tratat în mod superficial incidentul, aceasta amânând mereu întâlnirea directă şi nu a mai participat la şedinţa cu părinţii. După postarea textului, elevul a absentat şi a revenit la cursuri în 12 noiembrie 2018, lăudându-se colectivului clasei a VII-a cu fapta sa. Deoarece de la prima oră de curs a folosit un limbaj vulgar, am informat părintele, care a venit la şcoală şi l-a luat de la cursuri. Consider că prin postarea ameninţării în mediul on-line, elevul a creat panică atât în rândul colegilor săi cât şi al profesorilor şi prin limbajul său a afectat autoritatea cadrelor didactice. De asemenea, mie mi-a creat o temere, temându-mă pentru integritatea şi chiar viaţa mea şi a familiei mele” a scris profesoara în plângerea formulată, conform adevarul.ro.

De precizat că elevul nu și-a agresat doar diriginta. A luat-o la rost și pe o îngrijitoare a liceului, motiv pentru care autoritățile au intervenit.

„În data de 5 decembrie 2018, aflându-mă în cancelaria unităţii, am fost chemată de un elev în sala de clasă, deoarece elevul M. Adrian o lovea pe îngrijitoare. M-am deplasat la eajul al doilea şi l-am văzut pe acesta lovind uşa clasei în care se adăpostise îngrijitoarea, după terminarea orelor. M-am apropiat de elev şi am încercat să aflu motivele furiei lui. L-am întrebat folosind un ton calm, împăciuitor, de ce este supărat. Acesta s-a îndreptat spre mine şi m-a prins cu mâinile de păr, provocându-mi dureri şi făcându-mi imposibilă apărarea, ţipând şi înjurându-mă. În ajutorul meu au venit doi elevi şi o profesoară de matematică. Acesta şi-a descleştat mâinile din părul meu şi s-a reprezit asupra doamnei profesor. Cu greu am reuşit să-l izolăm, închizând uşa de acces de la etajul al doilea” a continuat diriginta în plângerea depusă la poliţie.