Rezultate BAC 2019, Edu.ro: Ionuț Mogoș din satul Văcăreni e singurul elev care a luat 10 la Bacalaureat din întreg județul lui. Povestea lui de viață este tulburătoare

Rezultate BAC 2019. Poveștile elevilor de nota 10 sunt cu adevărat impresionante și trebuie să fie prezentate publicului. Munca lor, ambiția și toate eforturile pe care le-au făcut în anii de liceu este, acum, recompensată cu media maximă.

Ionuț Mogoș din Văcăreni – absolvent al Liceului Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci, Măcin – este singurul elev care a obținut, în județul Tulcea, nota 10 la examenul de Bacalaureat 2019. Spune că n-a avut o mare presiune pe umeri, fiindcă și-a propus să urmeze Facultatea de Medicină, acolo unde nota de la examenul de maturitate ”nu contează nici măcar 1%”. Abia pe 24 iulie, mărturisește Ionuț, va urma ”marele examen”. Totuși, recunoaște că examenul de Bacalaureat 2019 a fost, într-adevăr, o provocare, având unele emoții la Matematică.

„Pentru mine acest examen a fost unul fără niciun fel de presiune a notei şi asta pentru că mi-am propus să urmez o facultate la care nota de la Bacalaureat nu contează nici măcar 1%! Este vorba despre Medicină, acolo unde 100% contează nota de la admitere, iar marele examen pentru mine va fi după data de 24 iulie. Revenind la Bacalaureat pot spune că a fost o provocare şi, dacă la Limba Română nu am avut niciun fel de emoţii, poate şi pentru că am fost anul acesta la faza naţională a olimpiadei, de Matematică mi-a fost puţin frică. Am avut emoţii, mai bine spus, iar dacă am reuşit să rezolv testul de 10 nu cred că mi se datorează atât mie cât mai degrabă doamnei profesor Antoneta Rădoi. În fine, la Anatomia şi Fiziologia Umană m-am simţit ca peştele în apă şi mi-am dorit foarte mult să iau 10 pentru moral deoarece examenul de amitere va fi la Chimie organică şi, fireşte, Anatomia şi Fiziologia Umană” a declarat Ionuţ Mogoş, elevul care şi-a propus să urmeze Medicina la Galaţi, oraş în care lucrează şi tatăl său, informează oradetulcea.ro.