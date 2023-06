România s-a retras de la Campionatul European de sex din Suedia. Nu, nu este o glumă. Evenimentul a existat, iar țara noastră a avut și un reprezentant, pe Mugurel, un cunoscut actor de filme deocheate, care a fost nevoit să se lupte pentru un loc fruntaș în clasament cu alți 19 concurenți. Cum a decurs totul, pe ce loc s-a clasat bărbatul de 44 de ani și din ce motive nu a dorit să mai continue competiția ne-a spus-o chiar el, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

În urmă cu două săptămâni, în Suedia, la Gotteborg, a avut loc Campionatul European de Sex. Da, ați citit bine. Reprezentanți din 20 de țări s-au întrecut în probe care mai de care mai ….incitante. Așa cum era de așteptat, țara noastră nu putea lipsi de la la un asemenea concurs, iar România a fost reprezentată de Mugurel, un cunoscut actor de filme XXX, cu o experiență în domeniu de peste două decenii. În viața de zi cu zi, bărbatul în vârstă de 44 de ani duce o viață discretă, are o soție și un copil. Împreună locuiesc fie la Satu Mare, ori în Ungaria, acolo unde mai dețin o locuință. Penmtru această competiție, Mugurel a început să se pregătească înainte cu două luni, dar experiența a fost una atât de îngrozitoare, încât s-a retras după câteva zile de competiție, desi se afla pe primul loc în clasament. Într-un interviu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Mugurel a dezvăluit care au fost motivele care l-au făcut să părăsească brusc competiția, chiar înainte de marea finală.

Mugurel, te-ai retras din competitive de pe loc fruntaș. Ce te-a deranjat la această competiție?

Multe, foarte multe. În prima zi în care am ajuns acolo era o dezorganizare totală, nu erau nici cablurile aranjate în locul unde trebuia să filmam. Un haos total. În plus, picau serverele. Așa am aflat că, desi nu exista public în sala în care se filma, competitia, totul era transmis online. Conditiile erau ca în filmele de la începutul anilor 90’, ca o sală polivalentă insalubră. Nu am venit cu parteneră din țară, competiția a fost strict pentru bărbați, nu pentru perechi. Acolo am găsit zeci de femei din diferite țări, care erau aduse special pentru noi. Erau nume hostess. Nu aveam o parteneră desemnată, ci cum se nimerea, lucru care mi-a displăcut, acesta nu este profesionalism, seriozitate.

A câștigat câteva mii de euro

Ce probe aveați acolo, cum se desfășura competiția?

Noi trebuia sa facem niște momente pe categorii, niste competiții pe durată a actului sexual, ori de poziții, de exemplu, apoi de preludiu. Producătorul evenimentului este un sârb. Foarte dubios personajul, nu mi-a plăcut deloc.

De ce te-ai dus acolo de la bun început?

Eu nu am aflat cine este organizatorul evenimentului până nu am ajuns acolo și am văzut ce haos e. Atunci am întrebat ce se întâmplă și cine se ocupă de organizare. Am aflat că acest om are un trecut dubios, a avut probleme mari cu legea, precum escrocherii. Acesta a fost unul dintre motivele retragerii din competiție, nu m-am simțit deloc ok acolo.

Te-ai retras după 10 zile, deși erai în fruntea clasamentului, conform punctajului. Ai fi putut câștiga.

Da, chiar aș fi putut să câștig. M-am retras pentru că am simțit că ceva nu este în regulă, nu m-am simțit ca la o competiție oficială, legală. Mi-am respectat, însă, contractul, nu am vrut să mi se ducă vorba în piață că sunt un om neserios. Însă participarea nu a fost una relaxantă, așa cum mi-am imaginat. Am fost stresat, nu m-am simțit la locul meu. Chiar mi-am dorit să mă retrag. Și am avut perfectă dreptate. Pentru activitatea mea de la competiție am fost remunerat cu câteva mii de euro. Mult mai puțin decât scotea producătorul de pe urma mea, dar am primit ceva, măcar. Însă am aflat că mulți competitori nu numai că nu au primit nimic, dar au venit și cu bani de acasă. Și-au plătit singuri drumul, cazarea, mâncarea. Ceea ce nu este în regulă, este inuman. Nu aș fi acceptat așa ceva niciodată.

”Am făcut sacrificii!”

Ce anume ți-a displăcut cel mai mult?

Respectul și seriozitatea au cam lipsit. Nu am fost tratați cu profesionalism, așa cum suntem obișnuiți. Și banii au fost o problemă, recunosc. Am fost plătit, da, dar nu cu cât convenisem. Când mi-am dat seama de cacealma, m-am retras.

Ai mai repeta această experiență?

Cu același organizator, nu. Dacă ar organiza evenimentul cineva care ar știi să-l ducă la cel mai înalt nivel, cu condiții bune, totul foarte serios și profi, atunci da. Eu nu am mers acolo să mă joc, eu am luat totul foarte serios, m-am pregătit, am făcut sacrificii. Într-o astfel de competiție, și 100 de grame de mancare în plus contează. Nu este ușor să fii la un nivel ridicat.

