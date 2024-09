Roxana Ciuhulescu, protagonista unui nou pictorial nud ca în vremurile bune?! Şi-a dat un ”refresh” total, iar acum…

Roxana Ciuhulescu a avut parte de transformarea vieții sale, în urmă cu doar câteva luni. După două sarcini, vedeta a decis că este timpul peste o schimbare radicală, așa că a apelat la bisturiu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu prezentatoarea TV și a aflat ce spune despre un eventual shooting nud, ca în vremurile bune.

Roxana Ciuhulescu și-a dat un ”refresh” total în urmă cu trei luni, când a decis să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni. După ce a devenit mamă de două ori, vedeta a hotărât să își pună implanturi mamare pentru a arăta cel puțin la fel de bine ca pe vremuri! Și bine a făcut, căci rezultatul este unul pe măsură, iar zâmbetul ei stă dovadă în acest sens. Așadar, am fost curioși să aflăm dacă Roxana ar poza, ipotetic, iarăși nud, cu noul său look.

”Cu siguranță, soțul meu nu ar fi de acord să mai pozez în Playboy și cred că nici eu nu aș mai vrea. Asta s-a întâmplat acum 20 de ani și cred că, dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș mai face-o, pentru că da, am avut de câștigat pe unele planuri, dar și de pierdut. Așa a fost să fie atunci, astăzi cu siguranță n-aș mai poza pentru toți banii din lume.

Am avut un val de hate la vremea respectivă, nu m-am simțit bine nici față de bunicii mei. Mi-a fost și frică, țin minte că, imediat după publicare, am ieșit în fața blocului și era scris mare pe trotuar: «Roxana, te iubesc!»

Mi-a fost teamă, recunosc. Următoarele șase luni după shooting n-am mai ieșit nicăieri, nici în club, eram foarte retrasă. Pe mama am anunțat-o înainte, cu ea am și luat decizia. Dacă mai aveam tată, probabil nu ar fi fost de acord. Bunicii au aflat din alte surse și a fost foarte delicat pentru mine.

Am câștigat niște bani frumoși. Din banii aceia mi-am luat un apartament”, spune Roxana Ciuhulescu, pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Luciu, sprijinul Roxanei la operație

Chiar dacă acum rezultatul este cel dorit, Roxana Ciuhulescu recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să facă marele pas către operație, însă dorința de schimbare chiar era pe măsură.

”Domnul doctor Morad Iancu a zis că se putea amâna operația, că nu era necesară, dar eu simțeam de ceva timp să fac această schimbare. Drumul până la operație nu a fost ușor însă, am aut nevoie de doi ani să mă hotărăsc”, adaugă Roxana.

Roxana a avut grijă să își pună în temă cei doi copii cu privire la intervenția prin care a trecut și să apeleze la cel mai bun sprijin moral înainte de procedură, mai exact la Nicoleta Luciu cu care vedeta a rămas în relații bune, chiar dacă distanța le desparte.

”Cu Ana am avut o discuție cu 10 zile înainte, am pregătit-o cum l-am pregătit și pe cel mic, care tocmai ce a făcut șase ani. I-am explicat că nu o să pot să-l mai ridic în brațe. Amândoi au înțeles foarte bine. Pe mama am sunat-o a două zi, ca să nu își facă griji, și a început să plângă la telefon. De operație știau doar soțul meu, copiii mei și Nicoleta Luciu. Nicoleta mi-a scris și noaptea și a doua zi. Știam că este discretă și aveam nevoie de puțină susținere de la cineva din exterior. Cu Nicoleta vorbesc destul de des. Da, a ieșit din sfera publică, dar cred că o să revină”, încheie Roxana Ciuhulescu, pentru CANCAN.RO.

