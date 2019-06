După o relație de trei ani alături de un afacerist cunoscut, din București, Roxana Nemeș s-ar fi gândit, recent, să reînnoade povestea de dragoste. (Cel mai bine platit job din București) Doar ar fi încercat, pentru că nu a mai mers, iar fostul iubit milionar s-a reorientat rapid! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut deja imagini, în exclusivitate, cu noul cuplu, la plajă.

Nu mai departe de acum o lună, Roxana Nemeș își sărbătorea ziua de naștere alături de fostul ei iubit, cu care apropiații știau că s-ar fi certat… din nou. Pentru că, după trei ani de relație, cât au fost împreună, cântăreața și partenerul ei, un afacerist cunoscut din București, au stat mai mult despărțiți. Declarațiile ei de-atunci o făceau, totuși, să pară foarte optimistă cu privire la viitorul relației:

”Prima urare mi-a făcut-o iubitul meu, bineînțeles. Ne susținem reciproc, e foarte important că îl am alături. E foarte important să ai liniște acasă. Mi-am găsit liniștea… E foarte important să nu te mai stresezi, să nu-ți mai faci o mie de gânduri. Iau lucrurile așa cum vin. Am învățat să mă bucur de fiecare zi, cu bune, cu mai puțin bune, să mă bucur de fiecare zi în parte…

Noi suntem doi oameni foarte expansivi și plini de viață și dacă ne vine acum să facem ceva, facem. În fiecare zi se întâmplă nebunii, dar frumoase. De Paște plecăm la părinții mei. Se înțeleg bine…", declara cântăreața la momentul respectiv.

A încercat să prindă cel mai bun unghi

“Minunea” nu a durat mult, iar cei doi s-au despărțit. ”Prioritățile” lor, în continuare, au fost diferite. Scopul Roxanei Nemeș a fost să slăbească mai mult și să se ocupe îndeaproape de cariera ei. Fostul iubit, în schimb, se pare că și-ar fi dorit altceva: să-și găsească o nouă iubită. Ceea ce s-a și întâmplat.



Afaceristul și noua lui cucerire, la fel de ”dotată” ca sexoasa Roxana, au poposit, zilele trecute, la mare. Iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imaginile în care se observă cum tânăra defilează topless prin fața omului de afaceri, încercând să găsească cel mai bun unghi pentru a face o poză pentru Instagram. În tot acest timp, milionarul nu face decât să se bucure de ”priveliște”.

Relație zbuciumată cu Radu Groza

Despărțirea Roxanei Nemeș de Radu Groza a fost și ea destul de marcantă pentru Roxana Nemeș. Asta și din cauza controverselor care au urmat după ruptură. Timp de trei ani, Roxana Nemeș și Radu Groza nu și-au vorbit deloc. Iar apoi au decis să îngroape securea războiului.

„Mi-am luat viaţa în piept singură. Toată lumea m-a blamat pe mine. Eu am fost foarte puternică. Am avut şi momente mai grele… deloc uşoare. Au fost momente. Este foarte important să ajungi să faci pace. Trei ani… nu am vorbit deloc. M-a sunat pentru un concert. El este într-o relaţie acum. Nu prea am stat singură. Îmi place să iubesc, să fiu iubită. (…) eu vreau ca eu şi familia mea să fim OK”, a mărturisit Roxana Nemeș.

