Roxana Nemeș, despre scandalul cu Radu Groza: ”Trei ani nu am vorbit deloc…”

Roxana Nemeș a vorbit deschis despre scandalul cu Radu Groza. Artista a mărturisit că cei doi au făcut pace abia după trei ani. (Promotiile zilei la monitoare )

Despărțirea de Radu Groza a fost destul de marcantă pentru Roxana Nemeș. Asta și din cauza scandalului care a urmat după ruptură. Timp de trei ani, Roxana Nemeș și Radu Groza nu și-au vorbit deloc. Iar apoi au decis să îngroape securea războiului. (CITEȘTE ȘI: ROXANA NEMEȘ ȘI-A ADUS AMINTE DE COPILĂRIE. “TATA ERA DESTUL DE…”)

„Mi-am luat viaţa în piept singură. Toată lumea m-a blamat pe mine. Eu am fost foarte puternică. Am avut şi momente mai grele… deloc uşoare. Au fost momente. Este foarte important să ajungi să faci pace. Trei ani… nu am vorbit deloc. M-a sunat pentru un concert. El este într-o relaţie acum. Nu prea am stat singură. Îmi place să iubesc, să fiu iubită. (…) eu vreau ca eu şi familia mea să fim ok.”, a mărturisit Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș nu regretă nimic

Roxana Nemeș nu regretă nimic. Ea a avut o relație cu Radu Groza timp de cinci ani și nu îi pare rău de timpul petrecut alături de impresar. (VEZI ȘI: IUBITUL MECANIC AUTO A ”ȘIFONAT-O” RĂU PE SEXOASA ROXANA NEMEȘ ÎNTR-UN TAXI! CEI DOI S-AU DISTRAT LA LOFT VINERI NOAPTE, APOI…)

„Mie îmi place să fiu iubită şi automat să iubesc. Ce m-a deranjat atunci e că a fost un scandal aiurea, noi suntem doi oameni ok. (…) Nu era cazul să ajungem la aşa ceva, dar aşa a fost. Nu din cauza mea, nu din cauza lui, au venit alţii. Eu am fost foarte deschisă cu el. Am fost cinci ani de zile cu Radu. Eu demult îi spuneam asta. A fost iubire, nu înţelegi, e greu. Nu îmi pare rău de nimic”, a spus Roxana Nemeş. (Reduceri mari la jocuri PC )