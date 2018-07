Roxana Vancea a ajuns pe mâna medicului: ”Am stat cu capul umflat…”

Roxana Vancea a trecut prin clipe de coșmar! Bruneta a ajuns pe mâna medicului stomatolog și a fost nevoită să stea în casă cu capul umflat, după intervenția avută. (Promotiile zilei la monitoare )

Roxana Vancea a trecut pragul medicului stomatolog și s-a ales cu capul umflat. Bruneta a fost nevoită să-și pună două implanturi, iar intervențiile nu au fost deloc ușoare și și-au pus amprenta asupra Roxanei Vancea. Durerile extrem de mari au făcut-o pe Roxana Vancea să nu mai iasă din casă câteva zile bune. (CITEȘTE ȘI: DUPĂ CE A FOST FILMATĂ ÎN BRAȚELE LUI MIHAI BENDEAC, ROXANA VANCEA A SPUS CARE E, DE FAPT, RELAȚIA EI CU ACTORUL)

”Unde vreau să mă duc vara asta? Nu fac nimic. Am crezut că s-a îndrăgostit stomatologul de mine, mi-am făcut nişte intervenţii şi am stat cu capul umflat în casă, nu am mai ieşit afară, nu am fost să mă bronzez, nu am fost la plajă, nu m-am mai antrenat. Nu am avut voie. Mi-am pus două implanturi care dor rău şi am şi aparatul ăsta…Vreau să merg cu ai mei cu corturile la Dunăre.” a declarat Roxana Vancea în cadrul unei emisiuni TV.

Roxana Vancea a fost asistentă TV la matinalul de la Antena 1

Roxana Vancea are 27 de ani şi s-a născut la Târgu Jiu. Când a venit în Capitală, a participat la preselecţia organizată de trustul Intact pentru a ocupa postul de asistentă tv în cadrul emisiunii „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”. După doi ani, Roxana a părăsit emisiunea care a consacrat-o şi a ajuns instructor de Kangoo Jumps. (VEZI ȘI: ROXANA VANCEA A RECUNOSCUT CUM O ÎNNEBUNEA MIHAI BENDEAC ÎN DORMITOR: ”ÎMI FĂCEA UN SEX ORAL FOARTE BUN, MĂ F***A FOARTE BINE”)

De când s-a lăsat de televiziune, pentru sexy-șatena, sala de sport a devenit a doua casă. Astfel, de-a lungul anilor, ea a găsit rețeta unei minți sănătoase într-un trup sănătos și nu a ezitat să își dezvăluie din secrete.