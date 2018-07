Cel mai așteptat roast al anului, cel care l-a vizat pe Mihai Bendeac, a fost făcut public, iar înregistrarea o arată pe Roxana Vancea în ipostaza în care face glume fără perdea despre fostul iubit. La finalul show-ului, cei doi s-au îmbrățișat, iar Roxana i-a transmis că-l iubește foarte mult.

Invitaţii speciali la roast-ul lui Bendeac au fost Vlad Grigorescu, Codin Maticiuc, Vlad Dragulin, iar comedianţii au fost Nelu Cortea, Dan Badea, Radu Bucalae, Micutzu Cosmin Nedelcu și Bordea Catalin. Cea mai specială dintre toți a fost însă Roxana Vancea, care a fost invitată să facă glume despre fostul iubit, totul pentur o cauză nobilă.

”M-a sunat Micutzu într-o zi și mi-a zis: Băi, Roxana, ai chef să te p***i un pic pe Bendeac? I-am zis că am mai făcut treaba asta, plus că lui îi și place, dar a insistat.. așa că am venit”, și-a început Roxana numărul.

Ce a urmat a făcut toată sala să râdă cu lacrimi, neștiind cât la sută din ce povetște ea se bazează pe adevăr și cât este imaginație.

”Deși toată lumea știe că este un depresivo-maniaco-imposibil de suportat, eu l-am înghițit. De mai multe ori. După ce ne-am despărțit, Mihai nu a mai avut nicio relație serioasă, dar stai liniștit, Mihai, există câte cineva pentru fiecare dintre noi, iar ”cineva-ul” tăus e numește psihiatru. E sinistru să fac glume despre Mihai, sincer! Toată lumea crede că Mihaie ste un tip funny și nu ai cum să te plictisești lângă el. Dar este atât de plictisitor încât și prietenii lui imaginari se plictisesc lângă el. Fiind atât de plictistor mi-a propus să mai aducem o a treia persoană în dormitor… un bărbat. Am acceptat… am fost încântată, dar am fost folosită pe post de cameraman. Câteodată îmi pare rău că relația noastră s-a terminat. Mihai îmi făcea un sex oral foarte bun, mă f***a foarte bine. Atât de bine încât după relația cu el am devenit lesbiană. Iartă-mă, te iubesc!”, a încheiat Roxana.

Mihai Bendeac i-a răspuns pe măsură. ”Vreau să-ți spun că tu chiar ai fost un invitat pe măsură în viața mea și că în moment extrem de grele mi-ai fost alături. Pentru asta te voi iubi toată viața mea. Am așteptat să te întreb asta toată viața mea: Tu te f**i cu Maticiuc, este? Redevenind serios, chiar vreau să-și zic că te voi iubit toată viața dar că s**i și p**a foarte bine!”

Velea a fost ”terfelit” de Antonia

Pe modelul împrumutat de la americani, acum și vedetele de la noi se lasă „comentate” de către comedianți, dar și de către oamenii apropiați lor. Așa a fost și cazul lui Alex Velea, care s-a lăsat „fript”, așa cum îi spune și titlul. În „Roast-ul lui Alex Velea”, cea care a reușit să stârnească cele mai multe hohote de râs a fost nimeni alta decât jumătatea lui, Antonia. Bruneta și-a intrat foarte bine în rol și l-a „desființat” pe tatăl copiilor ei.

„Alexandru Ionuț Velea…să știi că te iubesc mult și știu că nu m-ai înșelat niciodată cu vreo fană. Nu pentru că și tu mă iubești, ci pentru că știu că dacă te-ai culca cu oricare dintre fanele tale, îți iei închisoare de la 2 la 5 ani. Alex, puiuțul, iubi, pupi, mumi, șușu…nu doar că te iubesc, dar te respect, pentru că deși ești foarte ocupat cu sala, concerte, studioul, în cele 5 minute cât ești acasă, tot ai timp să stai cu copiii, să gătești și să facem dragoste….E bine oricum, e bine!”, a spus Antonia în timpul „roast-ului” lui Velea. (Vezi aici Sigur, n-ai fi dat atâţia bani pe o pereche! Alex Velea şochează din nou!)

„Cu tot cu preludiu, vorbe de după…știți ce zic!”, a completat Alex Velea.