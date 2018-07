Dragoș Bucurenci a fost dat afară dintr-o emisiune TV, după ce a criticat Biserica Ortodoxă. (Promotiile zilei la monitoare) Invitat la emisiunea „Acasă la Oamenii Realității”, prezentată de Alexandra Păcuraru, fiica lui Maricel Păcuraru, Bucurenci a avut câteva opinii contondente despre Biserica Ortodoxă, iar în pauza publicitară i s-a cerut să părăsească platoul.

În respective emisiune au mai fost prezenți Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, un supraviețuitor al incendiului de la Colectiv, Jean Chelba, tatăl lui Alex – care și-a pierdut viața tot la Colectiv, și Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. (Console si accesorii gaming)

CITEȘTE ȘI: DRAGOȘ BUCURENCI, PREZENT LA MARȘUL LGBT DIN CAPITALĂ! CE A DECLARAT ACTORUL

„Nu-mi vine să cred că asta s-a întâmplat în România zilelor noastre. În pauza publicitară, Alexandra Păcuraru, prezentatoarea emisiunii «Acasă la oamenii Realității», mi-a cerut să plec din platou pentru că am îndrăznit să-l contrazic pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române și s-o întreb de ce călătorește cu avionul duminica dimineață când credincioșii adevărați merg la slujbă”, a povestit Bucurenci.

CITEȘTE ȘI: DRAGOȘ BUCURENCI, MĂRTURISIRE SINCERĂ: „NU ȘTIU DACĂ O SĂ MĂ ÎNSOR CU UN BĂRBAT SAU CU O FEMEIE!”

A venit și răspunsul pentru Dragoș Bucurenci

„I-am cerut domnului Dragoș Bucurenci să părăsească această emisiune pentru că eu m-am simțit jignită. Nu iau partea Bisericii, nu joc rolul nimănui, joc rolul meu. Eu m-am simțit jignită, m-am simțit sfidată. Și dacă asta este credința mea, așa am crescut, acestea sunt valorile mele, vă rog mult, și o fac public, să mă respectați, pentru că eu sunt omul care vorbește prin fapte. Nimeni nu va putea niciodată să mă arate cu degetul că am spus ceva, dar nu am făcut nimic. Așa că respectați-mă, ca să vă respect și eu”, a explicat prezentatoarea de la Realitatea Tv.