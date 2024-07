Scandal într-un club din București! Au intervenit bodyguarzii, a ajuns Poliția și… Celebrul Ureche a ”tăvălit-o” pe jurnalistă!

Scandalul a explodat sâmbătă noaptea, într-un cunoscut club din Capitală! Acolo, Florin Belu, zis Ureche, a tăvălit o jurnalistă și, imediat, a început iureșul. Mai multe persoane, din ambele tabere, au încercat să liniștească apele, dar intervenția bodyguarzilor și a polițiștilor a rezolvat disputa. Se pare că altercația s-a lăsat cu plângere la Poliție. CANCAN.RO are detaliile și imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Părea să treacă încă o noapte plăcută de weekend, într-un cunoscut club din Capitală, însă lucrurile nu au stat deloc așa. Jurnalista Nadina Zisu avea să fie busculată de nimeni altul decât celebrul Ureche, fix când trecea prin dreptul mesei lui. ”Nu știu ce făcuse, ceva s-a întâmplat la masa lui Ureche, pentru că imediat a împins-o pe fată și a căzut în fund. A luat-o și de păr, parcă”, a povestit o persoană aflată chiar la locul disputei.

Scandal într-un club din București! Florin Belu, altercație cu o jurnalistă

Imediat după agresiune, o apropiată a lui Ureche a intervenit, dar nu pentru a prelungi conflictul, ci pentru a-l aplana. De asemenea, și fete din grupul jurnalistei s-au băgat, având același scop. Dar apariția bodyguarzilor avea să aplaneze, total, conflictul. Aceștia au preluat-o pe Nadina și au ieșit cu ea afară din club, lăsându-l pe Ureche la masa lui. Acolo, au avut niște discuții cu fata, care se mai calmase.

Totuși, ea a sunat și la Poliție, iar agenții au apărut imediat. Au preluat-o pe Nadina, care a urcat în mașină și, probabil, a ajuns la secția de Poliție, unde, se pare, ar fi făcut plângere împotriva agresorului, Florin Belu.

Florin Belu, zis Ureche, probleme grave acum trei ani: acuzat, pe nedrept, de viol

Florin Belu, zis “Ureche”, milionarul pasionat de artă, a avut mari probleme, acum trei ani, când a fost acuzat de viol. A fost, totuși, eliberat, după ce femeia și-a retras plângerea pe care o făcuse. Omul de afaceri avea să explice totul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Ceea ce pot să vă spun este că eu, până în momentul de față, nu am avut antecedente penale, nu am nici la ora actuală pentru că dosarul a fost clasat în urma retragerii plângerii. Nu am fost inclus în scandaluri mediatice așa cum am fost acum murdărit de toate canalele de televiziune și făcut în toate felurile. Asta este o pedeapsă mult mai mare față de faptul că am stat în arest 60 de zile, pentru că toate petele pe care mi le-a adus presa nu mai pot fi scoase cu niciun fel de Vanish. Astea vor rămâne acolo”, a spus Belu (Vezi AICI tot interviul).

