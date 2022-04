Fosta noră a lui Sile Cămătaru, Andreea Duță, trece prin momente dificile! A apelat la medicul estetician pentru o procedură de mărire a feselor, Aquafilling, dar rezultatul nu a fost cel așteptat. Mai mult, ar fi avut grave probleme de sănătate. Acum, Andreea Duță spune că a început să se simtă mai bine, dar îl acuză pe medic. CANCAN.RO are toate detaliile disputei și vi le prezintă, în exclusivitate.

Andreea Duță apela, în 2019, la procedura Aquafilling pentru a-și mări fesele. În mai multe secvențe, i s-a introdus un gel special, dar femeia a sesizat că intervenția nu decurge normal. ”Mi se părea că se absoarbe foarte repede”, spune Andreea Duță, care a început atunci să-și facă primele griji. La aproape trei ani, fosta noră a lui Sile Cămătaru avea să traverseze coșmarul.

”Mi-a căzut, efectiv, pielea de pe mine”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Duță tună și fulgeră la adresa medicului care s-a ocupat de intervenția estetică.

”Acum sunt bine, sunt cât se poate de bine la momentul acesta, pentru că au trecut deja trei luni. În decembrie s-a întâmplat totul. Acum sunt bine, pentru că am găsit o doamnă doctor foarte bună. Mai am o mică problemă, care o să se rezolve, dar oricum sunt foarte bine față de ce am fost și ce era să ajung”, este începutul „blând” al mărturisirilor.

Andreea rememorează: ”Eu mi-am pus la el (n.r. doctor) un gel, Aquafilling se numește, și mi-am pus de mai multe ori. Începând cu anul 2019 mi-am tot pus, mi-am completat, pentru că mi se părea că se absoarbe foarte repede, dar, de fapt, nu se absorbea, se ducea în mușchi toată substanța asta. Mănâncă mușchii, pielea. Deci mie efectiv mi-a căzut, pe bune, pielea, carnea de pe mine. Trebuia să îmi facă o grefă, dar nu m-am mai dus, pentru că am găsit o doamnă doctor foarte bună, care a reușit să mă vindece”.

”Mă amenință cu avocații!”

Ex-nora lui Sile Cămătaru avea să dezvolte. S-a ajuns la amenințări, la avocați. ”Acum mă amenință cu avocații lui (n.r. – doctorul). Mi-am luat și eu avocat. Eu blochez numărul cuiva, îmi scrie de pe alt număr. Îmi spune că mint, că nu e adevărat, că eu nu am avut infecție.

Ideea e că eu am fost în Turcia. Cu asta se apără el. După ce am văzut că începe să îmi migreze Aquafilling-ul în șold, după ce mi-a pus el ultima dată soluția, eu l-am sunat să merg să mi-o scoată. Mi-a zis că el nu știe să o scoată. Mai ales că el a introdus substanța și nici nu știe ce a injectat.

M-a pus să semnez că mă duc la control, că nu am voie să vorbesc de el în cazul în care se întâmplă ceva.

Astăzi am primit o notificare de la avocata lui în care spune că eu mint, că mă dă în judecată, îmi cere tot mie bani”, dezvoltă Andreea Duță.

”Durere, frisoane, febră! Am chemat salvarea”

A ajuns la o clinică din Turcia, trimisă, după cum mărturisește, chiar de către medicul pe care acum îl pune la zid.

”Pe mine m-a trimis în Turcia, să-mi scot soluția asta. La insistențele lui m-am dus acolo. După care am venit, am avut o mică problemă la șold. Să spunem că era o mică infecție. I-am arătat, m-a chemat la el, la cabinet. M-a tăiat, m-a stors, vreo cinci zile, mi-a dat antibiotic, după care m-a cusut la loc, cu infecția în mine.

Am fost la control, la el. În ziua aceea, când mi-a spus că sunt bine, să merg acasă. Pe drum spre casă m-au luat niște dureri groaznice, am luat un Arcoxia, mi-a trecut.

Apoi am ieșit afară, m-a luat iar durerea rău de tot, frisoane, febră. Am chemat salvarea în dimineața următoare. M-am trezit umflată rău. Am ajuns la Urgențe, am stat o lună și jumătate internată în spital”, sunt mărturiile tulburătoare ale Andreei.

”A vrut să-mi dea 15.000 de euro, nu am acceptat!”

Tot ea spune că medicul pe care-l acuză ar fi încercat să-i dea bani, pentru că s-ar fi simțit vinovat. ”Am acte că am stat internată acolo, dar el încearcă să se scoată prin faptul că m-a trimis în Turcia și că doctorii de acolo m-au nenorocit. Eu nu vreau să las lucrurile așa și să fac publică povestea asta peste tot. Mă terorizează avocata lui.

Doctorul a vrut să îmi dea mie 15.000 de euro și eu nu i-am acceptat. Dacă el nu era vinovat cu absolut nimic, bănuiesc că nu trebuia să îmi dea niciun euro. Fiind nevinovat, nu avea de ce să îmi ofere nici măcar un cent”, și-a încheiat trista poveste Andreea Duță.

Ce înseamnă procedeul Aquafilling și ce riscuri presupune

Procedeul Aquafilling se realizează prin injecții cu substanțe de volumizare, cum ar fi siliconul, prin care se obține mărirea feselor. Substanța se injectează direct în fese și este alternativa mai ieftină a unor proceduri chirurgicale prin care se obține mărirea posteriorului, cum ar fi folosirea propriei grăsimi.

Procedura de Aquafilling presupune unele riscuri. Materialele utilizate în mod obișnuit în injecțiile pentru fese, inclusiv hidrogel și silicon, se pot deplasa în alte părți ale corpului, iar de aici încep problemele, infecții, desfigurare și cicatrici, cum este cazul Andreei Duță.

