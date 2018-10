“Selling Luxury” – 15 octombrie 2018 – Workshop despre industria luxului la Palatul Noblesse

“Selling Luxury” va avea loc la Palatul Noblesse – o cladire monument istoric datand din 1881 cu un rol multifunctional, care a fost complet restaurata, consolidata si amenajata, fiind redata astfel patrimoniului cultural si arhitectural bucurestean – pe 15 octombrie.

“Selling Luxury” este o sesiune interactiva care se axeaza pe transferul de cunostinte prin schimb de experienta. Workshop-ul este structurat in doua sesiuni, axate pe studii de caz, exemple de buna practica si analize, care sunt urmate de sesiuni interactive de intrebari si raspunsuri moderate care dureaza aproximativ 25 de minute, oferind in acest fel participantilor posibilitatea de a adapta continutul acestora la problemele si preocuparile lor specifice, crescand utilitatea si relevanta sesiunilor.

Si nu in ultimul rand veti avea posibilitatea sa socializati si sa schimbati impresii si idei cu participantii la workshop, reprezentanti ai unor companii de succes din Romania, in timpul pauzelor dintre sesiuni, savurand gustarile si bauturile puse la dispozitie de catre partenerii nostri.

Consumatorii asteapta trei lucruri de la un brand de lux: Generozitate, Expertiza, Incredere. Acestea, odata implementate, au sporit in mod semnificativ cifra de afaceri a companiilor, fie ca provin din domenii precum Bijuterii, Orologerie, Moda, Cosmetice sau Ospitalitate.

Modul in care produsul de lux este livrat este esential si se traduce prin:

– Abilitati excelente de comunicare, insotite de cele mai bune cunostinte;

– Capacitatea de a se conecta cu oamenii si de a dovedi generozitate si incredere;

– Gravitas si prezenta exceptionala

Cui se adreseaza?

Workshop-ul “Selling Luxury” se adreseaza atat celor care vor sa fie initiati in industria luxului, cat și celor care activeaza deja in domeniu, punand in discutie analize si subiecte de specialitate care vor fi esentiale in intelegerea mai buna a luxului.

Scopul?

Scopul principal al acestui workshop nu este numai de a informa, dar și de a educa piata din Romania in ceea ce priveste industria luxului. Lipsa de cunostinte si experiente inca reprezinta un punct sensibil cand vine vorba despre servicii exclusiviste si abordari personalizate. Prin urmare, aceasta este o oportunitate de a face primul pas spre a oferi o metodologie necesara pentru cunoastere, care va conduce catre o mai buna activare in domeniu.

Beneficii ale participarii la acest curs:

– Intri in posesia cartii THE LUXURY BOOK, cadou;

– Vei putea sa intelegi si sa iti rafinezi o idee despre universul luxului;

– Identifici si ulterior poti sa adopti atitudinea si comportamentul care transmit valorile luxului in relatiile cu clientii;

– Vei descoperi si vei simti importanta dimensiunilor personale si senzoriale in fiecare dintre experientele oferite clientilor;

– Vei intelege cum sa imbunatatesti calitatea serviciilor – evaluarea, indrumarea si imbunatatirea de zi cu zi;

– Te vei putea concentra pe dimensiunile umane si estetice, stalpii de excelenta ai relatiei cu clientii;

– Vei putea identifica noi oportunitati de piata, potrivite afacerii tale.

AGENDA

In cadrul acestui workshop tratam cat mai multe subiecte legate de industria luxului si raspundem la cateva intrebari esentiale:

1. Universul luxului

Luxul ca si cultura

Luxul ca produs

Ce nu este lux?

Conglomeratele de lux

Industria luxului la nivel global si in Romania

2. Paradoxurile luxului

Pretul

Functia

Communicate

Raritatea

Distributia

Managementul retatiilor cu clientii

Productia

Timpul

3. Produsul de lux

Caracteristici

Piramida luxului

Studiu de caz

4. Serviciile de lux

Elementele principale

Studiu de caz

5. Cum se construieste un brand de lux?

Cele 20 de principii ale constructiei unui brand de lux

6. Cum sa vinzi un produs de lux?

Clientul modern

Motivatia consumatorului

Cele trei cele mai importante intrebari in vanzari

7. Luxury retail

Atitudinea agentului de vanzare

Ce am invatat?

Servicii post-vanzare

Speaker: Tatiana Balaban

– CEO & Founder Luxury Adviser Group;

– Autorul cartii “The Luxury Book” – prima publicatie din Romania despre industria de lux;

– Promotor al industriei de lux in Romania;

– Consilier, consultant si avocat al valorilor si integritatii brandurilor de lux;

– Colaborator la cele mai prestigioase marci de lux din lume, precum Louis Vuitton si Gucci;

– Specialist in managementul relatiilor cu clientii si excelenta in serviciile de lux;

– Consilier in livrarea corespunzatoare a produselor de lux pentru satisfactia clientilor;

– Absolvent Euro-MBA cu profilul Luxury Brand Management in Paris;

– Trainer certificat oficial la Extreme Training Bucuresti;

Speaker: Aura Cercel

– Antreprenor

– Fashion Luxury Strategist Consultant in Statele Unite Ale Americii

– Creative Director & Fashion Designer

– Celebrity Stylist in Los Angeles

– Fondator Eva Culture

– Fondator Weekend Label

– Absolvent al ESMOD Paris Design School 1995

– Specializare certificata la Bocconi Univeristy for Management of Fashion and Luxury Companies 2016

– Specializare certificata la Stanford University for Innovative Luxury Product Design 2013

– Specializare certificata la Stanford University for Brand Management 2012

– Specializare certificata la Stanford University for Startups – Business Presence and Persuasion Communication for Effectiveness 2014

– Fundraiser in echipa Senatoarei Californiene al Partidului Democrat in USA – Kamala Harris

– Consultant Cultural pe evenimente speciale al Consulatului Roman in Los Angeles