Selly, declarații fulminante după amenzile date pentru petrecerea de ziua lui: “Legea e foarte stupidă! A ieșit scandal național”. Dezvăluiri incredibile făcute despre invitații săi | VIDEO

Selly a făcut declarații fulminante după amenzile de 15.000 de lei împărțire pentru petrecerea organizată de ziua lui într-o vilă de pe malul lacului Snagov. Celebrul vlogger consideră că legea dată în timpul crizei epidemiologice este greșită și a susținut că în casa spațioasă au fost respectate toate măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2. El a atras atenția și asupra party-urilor care sunt date în diferite cluburi din România, unde distanțarea socială lipsește cu desăvârșire.

Selly, foc și pară după amenzile date pentru petrecerea de ziua lui

În vârstă de 20 de ani, Andrei Șelaru a făcut un vlog special după ce s-a zvonit că una dintre amenzile uriașe este pe numele său și a oferit mai multe detalii despre organizarea petrecerii de ziua sa, dar și cum s-au pregătit invitații săi. Potrivit spuselor sale, aproape toate persoanele care au fost prezente la party s-au testat pentru COVID-19 înainte să vină la eveniment. El este convins că a fost pus la zid din cauza faptului că l-a chemat pe Tzancă Uraganu să îi cânte și a menționat că, în cazul în care venea NANE, nimeni nu ar fi comentat nimic.

“A ieșit scandal național! S-au terminat toate problemele țării și toată România fierbe că m-am văzut eu cu câțiva prieteni de ziua mea. Este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta. Am primit amendă pentru că am făcut acest eveniment în pandemie. Problema e legea. Legea e foarte stupidă. Legea e complet idioată! În club e voie și toți oamenii stau lipiți unul de altul. Într-o casă imensă, cu o curte imensă, cu aerisire, e ilegal. Susțin cu tărie că legea e complet idioată. Mi se pare oarecum nedrept ce am pățit eu”, a declarat artistul în clipul de mai jos.

Sărbătoritul a mai mărturisit că Tzancă Uraganu i-a făcut o surpriză și a venit cu întreaga formație, dar și cu Costel Biju.

“În prima seară, a fost o masă cu câțiva prieteni apropiați și atât. Suntem 9 persoane. A doua seară mi-am chemat prietenii mai tineri, de-o vârstă cu mine. Și l-am chemat pe Tzancă Uraganu. N-au fost niciodată 20 de persoane în același timp în casă. Problema a fost, și nu vreau să dau acuma vina pe Tzancă, dar Tzancă a venit cu toată formația, ceea ce eu nu am prevăzut. Nu știam că vine cu toată formația extinsă. Ca idee, în momentul în care a venit Tzancă Uraganu cu toată formația, numărul de participanți s-a dublat”, a mai precizat liderul trupei 5GANG.

