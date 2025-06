„Singura țară din Orient care are armă atomică este Israel” – Dezvăluiri incendiare la Dan Diaconescu DIRECT

Dr. Ahmad Jaber, un reprezentant al poporului din Fâșia Gaza, a fost invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu, alături de Dr. Alaedin Ferdousi din Iran și Col. Fredy din Israel. Acesta a făcut dezvăluiri neașteptate. Printre altele, el a susținut că Israelul este singura țară din Orientul Mijlociu care deține o armă atomică. Află, în articol, toate detaliile!

Într-o confruntare directă în emisiunea lui Dan Diaconescu, trei reprezentanți ai popoarelor Iran, Fâșia Gaza și Israel au adus argumente pro și contra în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Dr. Ahmad Jaber a vorbit despre înființarea Israelului, susținând că nu există o definiție clară a acestei țări. De asemenea, a oferit informații despre istoria statului, precizând că este singurul din Orientul Mijlociu care deține o armă atomică.

„Singura țară din Orient care are armă atomică este Israel. Au distrus Irakul sub pretextul că are armă chimică și are armă nucleară. Ei au lansat pretextul respectiv de la început. Ca să fim corecți față de domnul Dan și de telespectatori, trebuie să vorbim corect, nu ce vrem noi. În primul rând, în Orient, evreii au trăit de mii de ani. N-a fost atinsă o pisică de-a lor sau deranjată. Noi am trăit ca frații, dar problema este diferența mare între evrei și Mișcarea Sionistă Internațională. Ea a înființat Israelul. În primul rând, trebuie să se definească Israelul. Este o bază militară în Orient, spaima Orientului sau este un stat normal?”, a declarat Dr. Ahmad Jaber.