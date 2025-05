”Sistemul paralel și-a luat țara înapoi”. Liviu Alexa, dezvăluiri incendiare la dan Diaconescu Direct

Jurnalistul Liviu Alexa a lansat la emisiunea moderată de Dan Diaconescu acuzații dure la adresa celor care, în opinia sa, controlează cu adevărat România din umbră. El a susținut că, deși scena politică pare dominată de figuri publice ca Nicușor Dan, puterea reală ar fi revenit în mâinile „sistemului paralel”, reprezentat de foști lideri ai serviciilor secrete, care ar fi orchestrat o revenire spectaculoasă în prim-planul decizional.

În contextul politic actual din România, se conturează tot mai clar ideea că puterea reală nu se mai află exclusiv în mâinile oficiale ale statului, ci este distribuită într-o rețea subtilă de influență, cuprinzând instituții de forță, persoane-cheie din servicii și figuri publice care acționează în umbră.

Deși Nicușor Dan este perceput de unii ca având o influență crescută, adevărata conducere a României este privită de unii analiști ca fiind în continuare centralizată în jurul structurilor de securitate națională, în special a fostei conduceri din SRI și a unor persoane precum Florian Coldea sau Lucian Pahonțu, despre care se afirmă că ar exercita o influență decisivă asupra politicii interne.

În tot acest context, rolul Clujului în politica națională este din nou invocat. Aparent un centru regional, orașul este prezentat de unii ca având o influență semnificativă în desemnarea liderilor naționali. Exemplele trecutului – de la Traian Băsescu la Klaus Iohannis – sunt aduse în discuție pentru a sugera că votul și influența elitei transilvănene au contat decisiv. Dacă această teorie se confirmă, am putea asista în viitor la o reconfigurare politică în care liderii neoficiali devin mai influenți decât actorii legitimi din administrație.

Dan Diaconescu: Cine conduce în realitate România, fiindcă multora nu le vine să creadă că Nicușor Dan este în realitate, este efectiv șeful României?

Liviu Alexa: Mai ții minte șmecheria cu ne-am luat țara înapoi? E, i-am lansat o chestie drăguță, zic eu că inteligentă. Sistemul paralel și-a luat țara înapoi. Au pierdut țara pentru câteva luni, când l-au băgat pe Florica puțin la izolare cu dosarul lui penal Florian Coldea, dar… un pic s-a opintit și-a revenit-ul la firma conducerii României. N-ați mai auzit, domnul Dan Diaconescu, de niciun fel de continuare a dosarului lui Florian Coldea? Marea doamnă Iorga Moraru, procuror vașnic al secției de la DNA, tace în păpușoiul rechizitorului. Totul e bine când se termină cu bine pentru Florică. Au președinte, imediat ești cu șef SRI, mâncați așa, dacă se trezește dimineața, domnul președinte cu fundul în sus, îi mai dau ăștia un suc sau o pastiluță pentru nevralgie și tot ei o să conducă. Le va fi chiar mai ușor față de mutul Iohannis.

Am adresat încă din seara de duminică. Felicitări! Domnului Florian Coldea și domnului Lucian Pahonțu. Am spus-o cu toată sinceritatea. Băieți, sunteți foarte tari. Adică ne-am bătut noi toți proștii de ziariști. Au mai încercat, unu, dă, procurați. Bă, dar voi sunteți chiar tari, mă. Adică să faci așa, cum se numește în futbal, Dane, remontada. Ăștia au recuperat, era 6-0 pentru ăia. Credeam noi că ne îndreptăm spre un stat de drept. Bă, ții dracul, e cu Constituția, nu ne mai trebuie Constituție. Violăm democrația, anulăm alegerile, intrezicem pe Șoșoacă. Îl izolăm financiar pe Alexa, îl izolăm pe Cosmin Gușă, pe toți, bă, gata. Dar uite că le-a reușit.

Eu am mai spus ceva și cred că asta o să fie tema seara asta, din cât te înțeleg eu de la tine. Am spus o chestie ciudată Duminică, tot Duminică noaptea. Eu am atunci, Cosmin știe cu el, mai țin legătura, niște analize pe Facebook și spuneam, este a 19-a oară când Clujul pună președinte. Toți candidații la prezidențiale, mă refer la cei proemines din ultimii 20 de ani, nu au înțeles că Clujul pune președintele României. L-au pus pe Traian Băsescu, l-au pus pe Klaus Iohannis, l-au salvat pe Băsescu de două ori de la suspendare și l-au pus pe Nicușor.