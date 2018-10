Smartwatch-uri în tendințe

Ultima găselniță în materie de tehnologie sunt smartwatch-urile. Acestea sunt un accesoriu foarte util și pe lângă setările de bază – oră și dată, ești tot timpul informat, poți naviga pe internet printr-o simplă comandă vocală, să urmărești parcursul exercițiilor tale fizice sau să plătești la supermarket fără a fi nevoit să mai scoți portofelul.

În prezent există numeroase opțiuni de smartwatch-uri, așa că fie ești în căutarea unei brățări de fitness, a unui smartwatch pentru iphone-ul tău sau pur și simplu a unui smartwatch ieftin, îți prezentăm mai jos 3 variante pe care sperăm să le ai în vedere în momentul achiziționării.

Apple Watch 4

Caracteristici generale:

Sistem de operare: watchOS 4.0

Compatibilitate OS: iOS

Tip ecran: OLED

Senzori: Barometru, Gyro, Heart Rate Sensor

Ultima model de smartwatch propus de Apple vine cu o serie de îmbunătățiri vizibile, și aici menționez ecranul telefonului care oferă o vizibilitate mai mare și designul elegant. Apple Watch Series 3 are un display cu o dimensiune care ajunge până la 42 mm, fiind realizat din aluminiu, cu brățara din silicon și ecran OLED.

Smartwatch-ul Apple 3 este perfect pentru antrenamente datorită altimetrului și aplicației de măsurare a ritmului cardiac, fie că îl folosești pentru o simplă plimbare, alergare, hiking sau ciclisim. Pentru amatorii de înot, aceștia pot să-l poarte cu încredere în piscină sau în mare fără teama că s-ar putea degrada definitiv. Astfel la finalul zilei ai o imagine de ansamblu asupra activității prin cele trei cercuri: mișcare, antrenament și în picioare.

Ce e impresionant la acest smartwatch e posibilitatea de sharing cu prietenii a activității tale pentru o motivație mai mare și sfaturi pentru atingerea obiectivelor stabilite. Acesta se conectează foarte bine cu iphone-ul tău și într-o singură aplicație stochează toate datele de la aplicațiile de fitness și sănătate din smartwatch-ul tău.

Așadar, dacă ești pasionat de sport, ai o viață activă sau pur și simplu îți dorești să ții evidența activității tale, Smartwatchul Apple 3 este varianta cea mai potrivită!

Samsung Galaxy Smartwatch

Caracteristici generale:

Sistem de operare: Tizen Based Wearable OS 4.0

Compatibilitate OS: Android, iOS

Ecran: Full-Color AOD

Senzori: Accelerometer, Barometru, Gyro, Heart Rate Sensor, Senzor lumină ambientală

Smartwatch-ul Samsung Galaxy vine cu o serie de funcții și un stil unic. Ai posibilitatea de a alege conform propriului tău stil, având la dispoziție 2 dimensiuni și 2 culori: 42 mm Midnight Black sau Rose Gold și 46 mm Silver și de a-ți personaliza cadranul în funcție de culoarea aleasă.

O funcție importantă a acestui ceas inteligent o reprezintă, funcția Always On care-ți permite să vezi ora din orice poziție. Mai mult, există posibilitatea ca ora să fie vizibilă și ziua și noaptea prin alegerea afișajului sAMOLED. Un mare plus al acestui smartwatch îl reprezintă durată lungă de viață a bateriei, dintr-o singură încărcare, astfel că poți gestiona apelurile, muzica și altele cu o baterie făcută să reziste.

În ceea ce privește activitatea fizică, Galaxy Watch îți permite să te concentrezi mai mult asupra exercițiilor tale, prin măsurarea ritmului cardiac și urmărirea de până la șase activității atunci când faci sport. Cu ajutorul aplicației Samsung Health poți ține o evidență clară a ritmului cardiac și a numărului de calorii, atât pe vreme frumoasă cât și în perioadele ploioase, fiind rezistent la condițiile nefavorabile.

Samsung Galaxy are grijă de tine și pe durata somnului astfel că acesta va ține un jurnal al celor 4 cicluri ale somnului și-ți va oferi informații importante și asupra nivelului de stres și soluții pentru diminuarea acestuia prin exerciții de respirație regulate.

Dacă ești mereu pe drumuri sau în ședințe, acesta îți permite să-ți accesezi programul pentru următoarele 10 ore prin accesarea cadranului My Day.Totodată vine și cu GPS, altimetru și barometru încorporat pentru a știi unde te afli și încotro vrei să ajungi.

Smartwatch-ul Samsung Galaxy impresionează prin varietatea funcțiilor sale, adaptabilitatea la orice stil de viață și personalizarea în funcție de preferințe, ceea ce-l face un accesoriu obligatoriu.

Brățara Fitness XIAOMI MI Band 3

Caracteristici generale:

Compatibilitate OS: Android, iOS

Ecran: OLED

Sensori: Accelerometer, Heart Rate Sensor

După cum îi spune și numele, Brățara Xiaomi Mi 3 este destinată activitățiilor sportive, fiind un tracker fitness performant, care îmbină funcțiile de monitorizare cu conectivitatea. Ca și primă caracteristică definitorie, această brățară poate fi purtată pe timp de ploaie, la duș sau în activități de înot, rezistând până la o adâncime de 50 m.

Informațiile privind activitatea sunt afișate pe un ecran cu o dimensiune de 0.87 inchi (2.2 cm), având posibilitatea de a vedea informații precum distanța, km parcurși, pulsul sau viteza printr-o simplă întoarcere de mână.

Mi Band 3 afișează apelurile telefonice și te scutește de a avea mereu telefonul la îndemână, deoarece poți răspunde și respinge apelul cu un swipe și verifica ultimele 5 mesaje, iar dacă nu încap pe display poți trece la următoarea pagină, având posibilitatea de a răsfoi până la 3 pagini.

Dacă-ți plac plimbările în parc și ești curios de distanța parcursă într-o zi, precum și impactul asupra organismului, Xiaomi are grija de sănătatea ta și îți pune la dispoziția funcțiile pedometru, monitorizarea somnului, amintindu-ți când să te odihnești și a pulsului. Bateria de 110 mAH are o autonomie de până la 20 zile.

Având în vedere nevoile tale zilnice și intențiile tale viitoare privind sănătatea și programul tău, te invităm să alegi varianta pe care o consideri potrivită! Dacă nu te poți hotărâ, te invităm pe site-ul altex.ro pentru mai multe variante de smartwatch-uri și prețuri de nerefuzat!