Speak a făcut mărutirisi fără perdea în cadrul unui interviu online. Cântărețul a vorbit deschis despre relații amoroase și fanteziile pe care le avea în adolescență, în emisiunea „Love is fun cu dr. Gaspar și Bogdan”. Cântărețul nu s-a sfiit să recunoască faptul că avea o pasiune pentru Anda Adam în trecut.

„Eu, când eram mic, m-am masturbat cu o revistă cu Anda Adam”, a mărturisit Speak în interciul acordat pentru A List Magazine. Anda Adam este una dintre primele artiste de la noi care au pozat goale în Playboy. Cel mai probabil la această revistă se referea Speak. Întrebat dacă face sex sau dragoste, cântărețul a mărturisit că îi plac amândouă.

„Fac și sex și dragoste. Contează pozițiile. Când faci dragoste, te pupi mai mult, iar sexul e…sex!”, a mai spus Speak. Întrebat când și-a pierdut virginitatea, cântărețul a dezvăluit că: „La 14 ani, ea era mai mare cu 2 ani. Prietena mea din liceu.La 14 ani, ea era mai mare cu 2 ani. Prietena mea din liceu”.

Ce fantezii sexuale are Speak: „Cu două femei am fost!”

Speak nu se sfiește să vorbească despre fanteziile lui sexuale. Cântărețul a mărturisit că a fost într-un menage a trois, dar că își dorește mai mult de atât.

„Cu 2 femei o dată am fost. Cu 7 n-am fost…”, a mai spus cântărețul pentru sursa citată. Despre cel mai bizar loc în care a făcut sex, Speak a declarat că a fost „lângă o ghenă de gunoi”. Mai mult, artistul a mărturisit că a și plătit pentru sex, doar că nu a fost o experiență tocmai plăcută.

„Da (am plătit pentru sex) dar a fost cea mai nașpa experiență din viața mea”, a adăugat Speak.

Speak se iubește cu Libelula

Speak iubeşte din nou şi e foarte fericit de Ştefania, tânăra care a reuşit să-l facă să dea uitării trecutul şi să zâmbească din nou. Cântărețul a ales să-şi trăiască începutul poveştii de amor cu Ştefania în mare secret, făcând totul public doar odată cu lansarea piesei lor, „Timpul”. Deşi are numai 20 de ani, „Libelula” nu este deloc geloasă şi are mare încredere în el, deşi recunoaşte că nu ar strica un pic de gelozie din când în când.

„Nu, nu e geloasă, dar ar fi bine să fie. Chiar nu are deloc chestia asta cu gelozia în caracter. Nu, nu e geloasă şi de-asta sunt cel mai relaxat. Sincer, nici nu-i dau motive să fie geloasă şi probabil că de asta nici nu am văzut vreo reacţie aiurea. Noi suntem cei mai buni prieteni. Da, e adevărat că am zis că am înşelat, dar asta când eram mai mic. De câţiva ani buni nu am mai făcut-o. Decât să înşeli, mai bine te retragi”, a declarat Speak pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.