Summer Well 2018. Program, artiști, bilete

Summer Well 2018 aduce în România artiști de renume. În weekend-ul 11-12 august, românii se pot bucura de festival, în locul „magic” unde se ține anual, domeniul Palatului Știrbey, din Buftea. Este cea de-a opta ediție a festivalului Summer Well.

Summer Well 2018 va avea loc pe 11-12 august și, conform formatului conscrat, în fiecare zi vor concerta câte cinci formații. Cea de-a opta ediţie a festivalului Summer Well va avea loc pe Domeniul Știrbey, acolo unde participanții se pot bucura de muzică în aer liber, dar și de alte activități interesante propuse de organizatori. Cei care vor să se ducă mai devreme, o pot face de vineri, 10 august, la Night Picnic, la care vor cânta Rhye şi Bucharest Symphony Orchestra. (Cum a fost anul trecut la festival)

Programul Summer Well 2018

Vineri, 10 august – Night Picnic

18:00 Deschiderea porților

RHYE

Bucharest Symphony Orchestra

Sâmbătă, 11 august

12:00 Deschiderea porților

Main Stage:

Tom Grennan

Oscar and the Wolf

Cigarettes After Sex

Kodaline

Justice

Red Bull Music Stage:

Tsar B

Lady Leshurr

After Party:

Logan Fisher

Duminică, 12 august

12:00 Deschiderea porților

MAIN STAGE:

Isaac Gracie

HMLTD

Sofi Tukker

The Kooks

Bastille

Red Bull Music Stage

Subcarpați

Cred că sunt extraterestru

Frații Grime

Fantome

Basska

Celula de Criză

Hanu’ cu Bragă

Artiștii pe care îi vei dea la Summer Well 2018

Summer Well 2018. Pe scena principală, vor urca la 10 artiști străini. Trupa Bastille revine pe scena festivalului, unde a mai susţinut un concert în 2014. Line-up-ul este completat de Justice, Kodaline, Sofi Tukker, Tom Grennan, HMLTD, Isaac Gracie The Kooks, Cigarettes After Sex şi Oscar and the Wolf.

Ca noutate, în acest an, publicul are parte de o nouă scena, Red Bull Music Stage, unde vor cânta, pe 11 august, Lady Leshurr şi Little Simz, iar pe 12 august, Subcarpaţi, Fraţii Grime, Fantome, Basska, Cred că sunt extraterestru, Argatu şi Moş Martin, Celul de Criză şi Hanu’ cu Bragă.

Xavier de Rosnay şi Gaspard Augé formează, din 2003, Justice. Duo-ul electro a debutat cu albumul „†“ în 2007, care a primit şi o nominalizare la premiile Grammy. Un prestigios trofeu a fost obţinut de „Electric Feel (Justice Remix)“, în 2009. Au urmat albumele „Audio, Video, Disco“ (2011) şi „Woman“ (2016). Grupului, care a fost recompensat de-a lungul timpului cu trei premii MTV Europe Music, două International Dance Music şi tot atâtea Victoires de la Musique, i-a fost dedicat un documentar, „A Cross the Universe“, lansat în 2008.

Bastille, pentru a doua oară la Summer Well

Trupa britanică Bastille revine în România, după ce a fost unul dintre capetele de afiş ale festivalului Electric Castle 2016. Format în 2010, grupul indie rock a lansat până în prezent două albume de studio – „Bad Blood“ (2013) şi „Wild World“ (2016). Kodaline este o trupă irlandeză, formată în 2005, sub numele 21 Demands.

Din 2011, grupul activează drept Kodaline. Sub acest nume a lansat două albume de studio – „In a Perfect World“ (2013) şi „Coming Up for Air“ (2015) – cărora li se adaugă 7 EP-uri. Sofi Tukker este un duo newyorkez, format din Sophie Hawley-Weld şi Tucker Halpern, care a lansat un singur album de studio până în prezent. „Soft Animals“ a apărut în iulie 2016, iar anul trecut piesa „Best Friend“ a devenit celebră după ce a fost folosită în campania de prezentare a iPhone X şi a fost inclus în jocul Fifa 18. Cântăreţul şi compozitorul britanic Tom Grennan a devenit cunoscut ca solist invitat al grupului Chase & Status pentru piesa „When It All Goes Wrong“. EP-ul de debut, „Something In The Water“, a fost produs de Charlie Hugall (Florence + The Machine, The Maccabees). Primul lui album – „Lighting Matches“ – urmează să fie lansat în mai 2018. Tot din Marea Britanie vin şi HMLTD – grup glam-pop cu trei albume la activ, recunoscut drept o prezenţă excentrică pe scena londoneză – şi cântăreţul şi compozitorul Isaac Gracie, asemănat cu Jeff Buckley, al cărui album de debut urmează să apară pe 13 aprilie.

De unde mai poți cumpăra bilete la Summer Well 2018

Summer Well 2018. Cei care vor să se bucure de experienţa completă a unui festival pot achiziţiona bilete de camping de pe site-ul easytickets.ro. Biletele pentru fiecare zi, dar şi abonamentele se pot cumpăra de aici. Prețul unui abonament este de 315 lei + taxe. Pentru vineri, biletul costă 81 de lei. Pentru cei care vor să se ducă doar într-una din cele două zile de weekend, un bilet costă 195 de lei + taxe.