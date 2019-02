Super-comedia ”Oh, Ramona!” are azi premiera la Cinema PRO!

Este evenimentul cinematografic al începutului de an în România! Super-comedia ”Oh, Ramona!” are, joi, premiera la Cinema PRO, de la ora 19:30. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, va transmite live de pe ”covorul roșu”. Se anunță un eveniment de-a dreptul fastuos. Comedia “Oh, Ramona!” va fi lansată în cinematografele din toată ţara pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiţilor. (VEZI AICI: SMILEY ȘI REALIZATORII MUZICII DIN COMEDIA “OH, RAMONA!” VOR O COMPILAȚIE CU COLOANA SONORĂ A FILMULUI)

Regizorul a optat pentru o echipă internaţională de actori talentaţi: Bogdan Iancu, Aggy K. Adams, Holly Horne, Basil Eidenbenz, Leonardo Boudreau, Andromeda Godfrey, Melanie Ebanks, alături de Smiley, Feli, Andrei Ciobanu, Cristina Ich, Laura Giurcanu, Gina Pistol, Gabriel Jugaru, Howard Dell şi Alex Coteţ.

Aşteptată, deopotrivă, de fanii cărţii lui Andrei Ciobanu şi de cei ai filmelor „Selfie" şi „Selfie 69" ale Cristinei Jacob, comedia „Oh, Ramona!" va fi lansată în cinematografele din toată ţara pe 14 februarie 2019, de Ziua Îndrăgostiţilor.

„Un băiat iubea o fată şi apoi iubea două…”

Comedia “Oh, Ramona!” este ecranizarea bestsellerului românesc autobiografic “Suge-o, Ramona!”, de Andrei Ciobanu, care semnează şi scenariul alături de Alex Coteţ şi Cristina Jacob. În viziunea şi execuţia regizorului, povestea devine un film fără limitări culturale, fără graniţe geografice şi lingvistice, pentru o generaţie care trăieşte planetar experienţele irepetabile ale adolescenţei.

“Filmul este în limba engleză pentru că este o poveste universală. Un băiat iubea o fată şi apoi iubea două. În al doilea rând, am avut acces la actori foarte buni care vorbeau engleză şi era o ocazie să facem acest lucru. În plus, adolescenţii cărora ne adresăm sunt obişnuiţi să vadă filme în engleză. (…) Atunci când m-am apucat să fac filme, imediat după facultate, eram mai aproape de vârsta adolescenţei şi mi s-a părut că pot să spun mai uşor poveştile cu care mă identific, cu lucrurile pe care le-am trăit”, spune Cristina Jacob, regizorul filmului.

Puteţi afla mai multe din culisele acestei pelicule şi de pe paginile „Oh, Ramona” de Facebook sau Instagram.

Lora, încântată de film: “E foarte bun, e cool, e incredibil că e românesc!”

Lora a fost surprinsă de filmul ”Oh, Ramona!”. ”Nu m-am așteptat să iasă atât de bun”, a spus cântăreața, marți, într-un dialog live cu Andrei Ciobanu, autorul cărții care a stat la baza producției cinematografice.

”E foarte bun filmul, e foarte cool, e incredibil că e românesc!”, a exclamat Lora.

”Mă număr printre norocoasele persoane care au și văzut filmul «Oh, Ramona!». Mulțumesc pentru situația ciudată în care m-ai pus, aceea de a-ți vedea, practic, adolescența și toate etapele sexualității tale. A fost cel puțin dubios, dar, la un moment dat, ca să mă pot bucura de film, a trebuit să mă deconectez puțin de tine, te-am abandonat puțin. M-am bucurat de film. Să știi că nu m-am așteptat! Știi că eu țin la tine, te apreciez, dar nu m-am așteptat să iasă povestea atât de bună și să râd atât de tare. Și cu frate-miu, care e puțin hater. Nouă ne și plac punch-line-urile scurte care aparent nu au nicio treabă, apar de nicăieri, te-au lovit și te-au lăsat așa. Plus analogiile alea din film… E un lucru foarte bun. Vei avea foarte mare succes cu filmul ăsta!”, i-a spus cântăreața lui Andrei Ciobanu, autorul cărții care a stat la baza producției.

”Nimeni nu cred că poate să zică, după ce vede filmul ăsta, că a mai văzut un film românesc care să arate așa”, a insistat Ciobanu. ”Și dacă nu îți place firul epic, nu îți plac actorii, nu îți place orice… felul în care arată…”, a încheiat omul de radio.

Pelicula a determinat-o pe artistă să dezvăluie când a înșelat prima oară

”Eu am fost o tipă cu o personalitate foarte puternică și am avut totdeauna o problemă cu băieții. Mi se păreau, majoritatea, neciopliți, vulgari în exprimare și glumele alea porcoase, mârlănesco-meltenești nu mi-au plăcut niciodată. Un astfel de inteligent a ieșit cu mine la o primă întâlnire și treceam pe lângă «Nespălata», în drum spre faleză, unde era sucul de la terasă. Dar ne-am întâlnit mai devreme, m-a luat din stația de autobuz. Și zice băiatul, «Auzi, știi care e legenda Nespălatei?», Nespălata fiind o statuie, un nud de femeie înconjurat de niște pești cu gurile căscate, în mod normal, ei aveau rol de fântână arteziană. Economia sau nu știu ce i-a lăsat fără apă și așa i-a rămas porecla «Nespălata».

E o legendă pe care băiatul cu care am fost la prima întâlnire s-a gândit să mi-o spună. Aveam aproape 17 ani, eram timidă. Zice, «legenda e că, dacă treci cu o fată virgină pe lângă ea, se mișcă». Lucru pe care eu l-am luat, nu ca pe o ofensă, ci la un nivel dincolo de personal. Nu l-am bătut sau altceva, nu vă imaginați chestia asta, m-am controlat, dar ne-am așezat la terasă, am spus «Scuze, eu mă duc până la toaletă» și am plecat”, a povestit Lora o secvență din adolescența ei pe malul Dunării.

Filmul i-a dat ocazia cântăreței să vorbească și despre momentul în care a înșelat: ”Eram mică, aveam doi iubiți în aceeași discotecă. Și știi cum m-au prins? Aveam la un moment dat prea multe sucuri. Am primit suc de la unul și apoi am primit și de la celălalt, aveam două. Și m-au prins. Eram în Năvodari”, a mărturisit Lora.

”Am lucrat împreună ultimii trei ani jumate la filmul ăsta și, efectiv, dacă nu ne plăceam, trebuia să devenim prieteni, am stat bot în bot cu scris scenariu, îmi refuza toate ideile, îmi tăia glumele din film. E ca un frate pe care nu l-ai vrut, o soră, e lângă tine”, a glumit Andrei Ciobanu când a vorbit despre colaborarea cu regizorul Cristina Jacob. ”Ea nu e genul ăla de regizor căruia îi spui o idee și, dacă are o idee deja despre scena respectivă, să nu mai accepte ce îi spui”, a explicat Andrei.

Lora este interpretă pop și om de televiziune. Pe numele real Laura Petrescu, ea a făcut parte din trupa Wassabi înainte să înceapă o carieră solo, în 2009. A cântat alături de Sensor în deschiderea concertului Faithless de la București.

Andrei Ciobanu s-a născut la Suceava în 1989 şi se descrie ca un explorator al adâncurilor de când a căzut într-un canal, teoretician al platonismului, de când a iubit de la distanţă o colegă de gimnaziu, dar şi ca un ”atlet al amorului adolescentin”. După studenţia la Cluj Napoca, s-a stabilit la Bucureşti, unde este stand-up comedian şi a publicat „Suge-o Ramona!”, un bestseller cu peste un milion de cititori, ca şi continuarea poveştii în „Suge-o Andrei!”.