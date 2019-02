Telekom: Despărțirea este noua lipeală!

Câteva statistici realizate de asociații de marketing și retail arată că de Sfântul Valentin aproximativ 53% dintre femei sunt dispuse să iasă dintr-o relație dacă nu primesc ceva cu ocazia acestei zile a iubirii. Altfel spus, ele sunt pregătite să ia lipsa cadoului ca pe o declarație de ne-iubire. Evident, de cele mai multe ori este vorba despre picătura care a umplut paharul. Însă, ceea ce atrage atenția în acest caz este faptul că, spre deosebire de alte zile ale anului, Sf. Valentin are statistic șanse să fie a Brake Up Day! Altfel spus, o zi a despărțirilor mai mult sau mai puțin anunțate.

Adevărul este că de fiecare dată când ieșim dintr-o relație o facem pentru că așa nu se mai poate. Ceea ce primim în respectiva relație este mult sub așteptările nostre sau sub promisiunile întâlnirii inițiale. Iar ca să poți să te desparți de cineva ai nevoie atât de motive bune, cât și de curaj. În fond, orice despărțire este o ieșire din inerția comodității și o reafirmare a propriei independențe.

Din acest motiv, Telekom Romania a avut ideea de a decreta că de Sf. Valentin despărțirea este noua lipeală.

Astfel, noua ofertă pe care Telekom Romania a lansat-o pe piață în această perioadă sună așa: primele trei luni gratuite la abonament mobil pentru cei care se portează în rețeaua Telekom Romania, până la finalul lunii martie. Noua ofertă de portare la planul tarifar Mobil 5, fără perioadă minimă contractuală și bonus Net 4G Nelimitat, se adresează atât clienților veniti prin portare de la abonament, cât și de la cartelă.

Prețul special de 5 euro / lună este valabil pentru toate portările la abonamentul Mobil 5, fără perioadă minimă contractuală, plasate online pe www.telekom.ro și la toate portările făcute în magazinele Telekom Romania și ale partenerilor de către clienți care au activ un serviciu fix Telekom.

În același timp, clienții care se portează și nu dețin servicii fixe de la Telekom (și nu își vor achiziționa), pot beneficia de primele trei luni de abonament gratuit, ulterior prețul abonamentului fiind de 7 euro / lună.

În plus, oferta de primăvară vine și împreună cu telefoane în rate, fără dobândă și avans 0: Samsung Galaxy J4+ la 6 euro/lună, Samsung Galaxy A6 la 8 euro/lună, Huawei P 20 Lite la 10 euro/lună sau Huawei Mate 20 Lite la 12 euro/lună.

Oferta de portare la Mobil 5 cu telefoane în rate este disponibilă în magazinele Telekom Romania sau ale partenerilor și la numărul 1234.

În oferta sa de primăvară, Telekom Romania oferă servicii gândite pe măsura nevoii nelimitate de comunicare a clienților săi.