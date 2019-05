Teo Trandafir a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii bombă despre negocieri

Teo Trandafir a anunțat că pleacă de la Kanal D! Celebra prezentatoare TV a negociat ”la sânge” o colaborare cu… Pro TV, motiv pentru care, spre surprinderea tuturor, a lăsat să se înțeleagă că va părăsi postul Kanal D. Relația dintre Teo Trandafir și boss-ul Pro TV Adrian Sârbu este de notorietate, chiar dacă vedeta a părăsit postul cu mai mult timp în urmă.

Teo Trandafir a primit o ofertă din partea lui Adrian Sârbu – ”mentorul” ei, așa cum îl caracterizează chiar ea -, pentru a colabora la un nou proiect de televiziune. Însă, exact atunci când se părea că părțile au bătut palma, Teo Trandafir și-a reconsiderat poziția.

„Teo s-a răzgândit și nu mai pleacă. A pus în balanță avantajele pe care le are aici. Drept dovadă, a semnat din nou cu Kanal D și bine a făcut. Are audiențe bune”, a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană din postul de televiziune deținut de turci, conform libertatea.ro. Avantajele despre care vorbea sursa sunt, firește, de natură financiară.

Conducerea Kanal D a făcut o contraofertă pentru Teo Trandafir, din dorința ca vedeta să nu părăsească postul. Și astfel s-a ajuns în faza în care Teo va primi mult mai mulți bani decât înainte, iar o eventuală colaborare cu postul lui Adrian Sârbu iese din discuție.

”Creează disconfort și prefer să evit”

La nici șase ani de când a fost supusă unei operații de micșorare a stomacului, Teo Trandafir are o siluetă de invidiat. Mai mult, vedeta a împărtășit câte kilograme a slăbit și cum a reușit să se mențină după intervenția complicată, dar mai ales să mai dea jos din kilogramele, considerate de ea în plus.

“Am un stomac foarte mic, norocul meu e că nu trebuie să mă abțin de la nimic. De exemplu, să mănânc un ou întreg pentru mine e exagerat, așa că mănânc jumătate. Odată făcut ‘gastric sleeve’ (nr. operație de micșorare de stomac) nu mai poți face excese alimentare pentru că nu ai unde să bagi. În schimb, nu pot să beau vin, pentru că mă doare, adică simt aciditate. Nu mănânc murături pentru că simt aciditatea. Nu mă deranjează, dar creează disconfort și prefer să evit. Evit și fructe, dar în principiu pot să mănânc orice, până când devine neplăcut. Mănânc jumătate de ou la o masă și e vis”, a declarat Teo potrivit viva.ro.