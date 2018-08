Top 5 lucruri pe care trebuie sa le stii despre telefoanele mobile

Considerat a fi mai degraba un moft cand a aparut prima data pe piata, telefonul mobil a devenit astazi o necesitate, fiind extrem de des utilizat atat in activitatea personala, cat si in cea profesionala. Acesta este si motivul pentru care exista un numar considerabil de oameni care au doua telefoane mobile .

Trecerea de la telefonul fix la telefonul portabil a dus chiar si la schimbarea mentalitatii oamenilor. Cu timpul, telefonul a devenit un obiect aproape indispensabil, ceea ce a determinat pe multi dintre producatorii de smartphone-uri sa lanseze pe piata modele de telefon in acord cu cerintele si necesitatile utilizatorilor lor.

In afara de faptul ca majoritatea au renuntat la telefoanele clasice, acum cele mai cautate telefoane “trebuie” sa indeplineasca mai multe obiective concomitent:

– sa aiba un anumit sistem de operare, sa poata fi sincronizat cu alte device-uri;

– sa aiba memorie de stocare mare, mai ales daca este utilizat in scopuri profesionale (documente stocate);

– sa aiba camera performanta, in cazul in care exista o predilectie pentru fotografie;

– sa tina bateria;

– sa prezinte mai multe SIM-uri;

– sa aiba o anumita culoare;

– sa aiba rezolutie buna, sa tina pasul cu tehnologia.

Acestea sunt doar cateva dintre cerintele utilizatorilor, continuand cu nevoia de a cumpara telefoane ieftine, dar performante, indiferent daca vorbim despre telefoane Samsung, Apple, Nokia sau telefoane Huawei . Tocmai de aceea, procesul de achizitionare al unui telefon mobil dureaza de la cateva zile la 2-3 luni, intreg demersul avand mai multe etape: informarea despre produse compatibile cu cerintele personale, compararea pretului pe diverse site-uri online in functie de ofertele de telefoane mobile existente, analiza acestuia in magazinele fizice (daca exista) si, in cele din urma, achizitionarea.

Din aceasta perspectiva, producatorii investesc foarte mult in actiunile de marketing, tocmai pentru a evidentia cat mai multe puncte forte care sa convinga utilizatorul sa cumpere de la ei. Din pacate, insa, toata aceasta concurenta face ca printre mesajele de promovare sa fie si aspecte mai putin valoroase sau beneficii nu tocmai reale. Este drept ca si utilizatorii sunt din ce in ce mai perceptivi si identifica astfel de mesaje, insa este nevoie de o continua educare in acest sens.

Iata care sunt cele mai importante cinci lucruri pe care trebuie sa le stii despre telefoanele mobile si care sa te ajute in decizia de cumparare:

1. Importanta mare acordata camerei telefonului

Camera nu trebuie sa fie primul criteriu de alegere al telefonului mobil, asta este clar. Exista pe piata suficiente modele de telefoane mobile care sa demonstreze ca nu poti cumpara un telefon pentru camera si sa ne asteptam sa aiba si cel mai bun randament la baterie. Daca luam un Huawei P 20 Lite, spre exemplu, atat de cautat pentru camera Leica, putem aprecia faptul ca pe zona de obiective, Leica este extraordinar de bun ca brand, insa pe digital, in zona telefoanelor mobile, nu inseamna atat de mult, prin prima faptului ca la telefoane conteaza software-ul. Deci, daca vrei un smartphone Huawei, este bine sa il achizitionezi pentru tot ce reprezinta el, daca ti se pare potrivit pentru tine, nu doar pentru camera.

2. Autonomia telefonului versus marimea bateriei

Cel mai probabil, utilizatorii isi aleg un telefon mai mare, cu un acumulator mai mare, tocmai pentru a avea un grad de autonomie corespunzator nevoilor. In aceeasi idee, exista destul de multe comentarii in mediul online care lauda modele de telefoane Android in detrimentul iOS, tocmai pentru marimea bateriei. Cu toate acestea, nu marimea bateriei conteaza, ci mai ales capacitatea

software de a controla performanta telefonului. In acest sens, oricum putem spune ca un iPhone cu o baterie mai mica poate surclasa alternativele cu Android.

3. Aplicarea celor mai noi tehnologii (din alte domenii) pe telefoane

A fost o vreme cand toata lumea era fascinata de rezolutiile mari-2K, 4K-si de tehnologia VR, incat producatorii de telefoane mobile au incercat sa o aplice pe diverse modele de telefoane. Initiativa este laudabila, atata vreme cat este adaptata la acest tip de device-uri, iar testele arata ca nu sunt afectate celelalte functionalitati ale telefonului. Cu alte cuvinte, orice utilizator ar fi interesat de un telefon cu tehnologie VR, spre exemplu, atata timp cat aceasta caracteristica nu este singura cu care se poate “mandri” telefonul in cauza. Nu are sens sa cumperi un telefon doar pentru VR. Alege-l pentru sistem de operare, design, functionalitati, iar tehnologia aceasta sa vina ca bonus!

4. Alegerea telefonului exclusiv datorita designului

Orice telefon mobil este bun daca poti comunica prin intermediul acestuia. Adevarat! Dar, parca ar fi bine sa putem alege si in functie de design, cu anumite linii, anumite curburi, forme sau de anumite dimensiuni. Unii oameni isi aleg telefonul mobil din perspectiva marimii, altii doar in functie de design sau de culoare. Acesta este si motivul pentru care inclusiv producatorii se

“inspira” unii de la altii la nivel de design. De cate ori nu s-a intamplat sa credem ca un anumit model de telefon apartine, de fapt, altui brand? De ce? Din cauza designului similar.

Insa, nu inseamna ca acest criteriu este cel mai potrivit. Tine cont de design, dar alege telefonul potrivit din perspectiva functionalitatii lui! Pana la urma, telefonul este un instrument de comunicare, de business si personal, nu un simplu gadget.

5. Achizitionarea ultimului model de telefon aparut

Toata lumea este tentata sa isi doreasca cel mai nou model de telefon. Este in natura umana sa faca acest lucru. Evident, la asta participa si campaniile agresive ale producatorilor, care anunta cu mult timp in urma lansarea pe piata. Cu toate acestea, este bine sa fii rational si rabdator, sa astepti ca producatorul sa repare eventualele mici greseli de fabricatie si mai apoi sa-l achizitionezi. Indiferent din ce perspectiva privim lucrurile, in achizitionarea unui telefon, conteaza in primul rand motivul pentru care doresti cumpararea lui de la bun inceput. Cu siguranta vei fi interesat de anumite specificatii, daca doresti un telefon pentru vacanta si alte specificatii daca ai nevoie de un telefon pentru birou. In oricare dintre cazuri, consulta mai multe oferte pe altex.ro .