Top 5 maşini de lux pe care le preferă vedetele noastre

Indiferent de ţara în care trăiesc, vedetele au acel quelque chose care determină să fie urmărite de fani în cele mai detaliate aspecte ale vieţii pe care o au. Nici romanii nu fac excepţie de la regulă, până la urmă, firesc! Multe vedete din România îşi permit să trăiască visul frumos după care tânjesc fanii lor şi la care aspiră.

Vedetele noastre se bucura de case somptuoase, vacanţe exotice şi bolizi de lux pentru care plătesc asigurări RCA de stă inima în loc. Până la urmă, firesc! Doar nu o să stea să caute RCA ieftin online de la romasig.ro, aşa cum fac muritorii de rând, care caută soluţii eficiente să mai salveze câţiva leuţi pe lună. “Obrazul subţire cu cheltuială se ţine”, spune o vorbă din popor – aşa o fi dacă a ajuns atât de vehiculata!

Ce fel de bolizi conduc vedetele României? Romasig.ro a făcut un top în care i-a inclus pe fericiţii care nu coboară decât din maşini de zeci de mii de euro. Confort, design impecabil şi bineînţeles, mulţi cai putere sub capotă! Cum să nu fie admirate şi urmărite cu jind pe unde apar? Dacă subiectul ar fi abordat motivaţional (astea sunt tendinţele!), cârcotaşii ar trebui să se abţină şi să nu invidieze, fiind suficient să îşi dorească să deţină un astfel de bolid. Până la urmă şi în vis te poţi bucura de o asemenea investiţie!

Trecând la lucruri mai serioase, topul arata după cum urmează

Delia – Range Rover

Delia deţine o bijuterie pe roţi. Un Range Rover, marcă de care este atrasă de mai multă vreme. Se poate spune că îi vine mănuşa. Auriu, sofisticat, preţios! O tipă mişto, puternică, capabilă să ofere spectacole vibrante, Delia nu-şi reprima dorinţele, până la urma fireşti pentru un artist de calibrul său.

Andra – Mercedes GLA 220

Deşi rezonează cu un Mercedes GLA 220, un bolid nervos, cu 170 de cai putere, Andra pare a fi o tipă mişto, calmă, de furia căreia Măruţa nu ar trebui să se teamă. Bine, cum nimic nu poate fi cert, poate că îl mai introduce din când în când într-un nou episod din seria The Fast and the Furious.

Andreea Marin – BMW

Din top nu putea să lipsească Andreea Marin, a cărei atracţie pentru BMW este cunoscută. A trecut de la BMW X3, la BMW X6, la fel de cochet cum trece prin viaţă. Frumoasă şi puternică, a ales în consecinţă, un bolid care să o reprezinte.

Ştefan Bănică – BMW

Se vede treaba ca Andreea Marin a avut un impact esenţial în viaţa lui Bănica, chiar şi prin faptul că şi artistul are aceleaşi gusturi când în discuţie intra bolizii de lux. A trecut de la un BMW X5, la un BMW M4, maşini de mai mult de 40000 de euro.

Inna – Range Rover Velar

Din top nu poate lipsi Inna. Vedeta conduce un Range Rover Velar pe care îl compară cu o navetă spaţială. Bolidul cu un design revoluţionar şi forme îndrăzneţe este fierbinte precum melodiile cu care interpreta îşi incantă publicul.