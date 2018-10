Top 6 jocuri pe care nu trebuie să le ratezi

Toamna a început cu vești bune pentru pasionații jocurilor pe calculator. Fie că sunt sequal-uri ale unor titluri celebre lansate în trecut sau jocuri noi care aduc un aer proaspăt în industrie, te invităm să descoperi top sase jocuri pe calculator ale momentului, din această toamnă.

Spider Man PS4

Debutul lunii septembrie îl readuce în prim plan pe cel mai iubit erou din lume, în Spider-Man PS4. De data aceasta, s-a dorit o poveste cât mai diferită de filmele, desenele animate sau benzile desenate, povestea începând la opt ani distanță după ce Peter Parker a devenit Omul Păianjen, precum și un personaj cu abilități noi.

Acțiunea se petrece pe străzile New York-ului, în joc regasindu-se repere reale din Manhattan. Spider-Man este un joc cu o gamă diversificată de personaje și un sistem de luptă bine pus la punct care te vor face să trăiești intens fiecare moment. Ceea ce atrage la acest joc este diversitatea misiunilor, panorama superbă a orașului Manhattan, mișcările fluide ale personajului și grafica jocului.

Noutatea acestui joc constă în faptul că numele a fost creat exclusiv pentru Sony PS4.

Shadow of the Tomb Raider

Un alt joc pc foarte cunoscut, Tomb Raider, a ajuns la ultimul episod, lansarea fiind în data de 14 septembrie. Astfel Laura Craft, după aventurile sale din Tomb Raider și Rise of the Tomb Rider, ne surpinde cu o ultima serie, The Shadow of the Tomb Raider. Acțiunea din Shadow of the Tomb Raider se desfășoară la puțin timp după cea din jocul anterior și o găsește pe Lara într-o situație complicată. Acțiunea se desfășoară în Peru și este declanșată de sustragerea unui pumnal, în încercarea de a-i împiedica pe cei din organizația Trinity să pună stăpânire pe el.

Momentele importante ale jocului sunt supraviețuirea în cele mai periculoase locuri de pe pământ, folosirea junglei în avantajul său, descoperirea mormintelor întunecate și periculoase precum și descoperirea misterelor unui oraș ascuns. Shadow of the Tomb Raider este o continuare și un final reușit al acestei trilogii și datorită poveștii interesante, graficii și gameplay-ului rafinat.

Dacă ești adeptul misterelor și acțiunii, atunci trilogia Tomb Rider îți va oferi o experiență complete de gaming. Aceasta se regăsește atât în ediție PS4, PC cât și Xbox.

Fifa19

Luna septembrie a adus pasionaților de fotbal o nouă versiune Fifa19 Legacy Edition, iar noutatea acestui joc este data de noile moduri de joc, mai distractive decât cele clasice. Realizat de Frostbite, Fifa19 prezintă prestigioasa Ligă a Campionilor UEFA și noi experiențe pe teren. În acestă versiune, jucătorul experimentează finalul dramatic al poveștii lui Alex Hunter in the Journey: Champions, un nou mod în echipa FIFA Ultimate, devenit foarte cunsocut printre pasionați de gamimg, ligile suplimentare, modul Career Mode plus alte surprize. Fifia19 aduce în prim plan o multitudine de turne, pe lângă Liga Campionilor UEFA, Europa League și Super Cup, precum și o noua echipă de comentatori Derek Rae și Lee Dixon.

Printre noile caracteristici Fifa19 se regăsesc sistemul Active Touch, care permite un control mai bun, Dynamic Tactics, setări pentru echipe mai solide și mai accesibile, precum și abilități fizice mai mari în ceea ce privește meciurile.

Assassin’s Creed Odyssey

Surprizele nu se opresc aici! Pentru luna octombrie sunt programate o serie de lansări de jocuri pe calculator. Pe 5 octombrie este programată lansarea Assassin’s Creed Odyssey, după ce cu un an în urmă a fost lansat Assassin’s Creed Origins pentru PlayStation 4, Xbox One și PC.

Acțiunea din Assassin’s Creed Odyssey se petrece în Grecia Antică, în epoca războiului peloponesiac, cu unul dintre descendenții marelui rege spartan Leonidas. Pasiunea pentru jocuri, i-a făcut pe cei de la Ubisoft să aducă îmbunătățiri semnificative ultimei versiuni și să pună accent mai mult pe libertatea de decizie a jucătorilor, oferindu-le posibilitatea de a-și personaliza eroul și schimba lumea din jur. Jucătorul are control asupra propriului destin, precum și asupra relațiilor stabilite cu celelalte personaje și puterea de decizie în timpul jocului. Jocul este presărat cu numeroase provocări, locații necunoscute, abilități speciale, precum și posibilitatea de a personaliza propriul echipament de luptă, de a face upgrade la arme pentru a se potrivi cu punctele forte si stilul de luptă.

Următoarea aventură a lunii octombrie vine din partea seriei Call of Duty și anume Call of Duty: Black Ops 4, care aduce pasionaților de gaming o experiență total schimbată a jocului, construită pentru comunitatea Black Ops, având mai multe modalități de a te distra cu prietenii.

Call of Duty Black Ops 4

Cea de-a patra serie Call Of Duty: Black Ops 4 vine cu un nou mod de gameplay de tip Battle Royale promițând o experiență unică multiplayer, cu un număr triplu de aventuri și cu personaje, locații și arme reunite din întreaga serie în lupta pentru supraviețuire.

Modul Multiplayer a lui Black Ops 4 oferă cea mai tactică experiență avută vreodată, fiind menit să ofere mai multe opțiuni, stiluri de joc și experiențe mai competitive. Vei regăsi totodată specialiști noi, cu profiluri și abilități distincte de lupte, puternici pe cont propriu, dar de neoprit ca și echipă, experiențe zombie complet noi precum și conceptul de Blackout, sărbătoare a comunității Black Ops, care reunește cei mai mulți jucători din istoria francizei pentru lupte memorabile.

Red Dead Redemption 2

Cel mai așteptat titlu al anului, după GTA 6, Read Dead Redemption 2, își are lansare programtă pe 26 octombrie, pe PlayStation 4 și Xbox One. De la creatorii Grand Theft Auto V și Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 prezintă o poveste de viață de proporții epice din inima Americii. Lumea vastă și plină de atmosferă a jocului va pune bazele unei noi experiențe online multiplayer.

Povestea jocului are în prim plan un jaf, care ia o turnură nefericită, în orășelul vestic Blackwater, iar eroul Arthur Morgan și banda, Van der Linde, sunt nevoiți să fugă de la locul faptei. Cu agenții federali și vânători de recompense pe urmele lor, banda va trebui să facă tot ce-i stă în putință pentru a supraviețui.

Începutul de toamnă se dovedește a fi foarte prielnic pentru gameri, dat fiind numărul de jocuri noi lansate și programate pentru lansare. Fie că ești un pasionat al jocurilor PC, PS4 sau Xbox, de aventură, acțiune sau fotbal ai la dispoziție o întreagă listă din care să alegi! Pentru oferte complete și date de lansare, vizitează-ne pe altex.ro și abonează-te la cele mai așteptate jocuri ale anului!