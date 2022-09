Top filme cu tematică istorică

În cazul în care îți dorești să vezi filme cu tematică istorică, iată 5 recomandări care s-ar putea să te atragă.

Propunerile sunt următoarele:

1. Schindler’s List (1993)

Unul dintre cele mai emoționante filme din istorie prezintă povestea lui Oskar Schindler. Acesta era un om de afaceri german care a reușit să-și mărească averea în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. El era un industriaș care lucra pentru armata germană și avea muncitori evrei. După ce i-a cunoscut însă mai bine, el s-a atașat de aceștia și a reușit să salveze peste o mie dintre ei, plătind întreaga avere pe care o avea. Filmul a primit nu mai puțin de 7 premii Oscar și, deși este filmat în alb negru, pentru mulți oameni este o adevărată capodoperă. De asemenea, în prezent în Polonia se fac tururi pentru turiști în fosta fabrică a lui Oskar Schindler.

2.Troy (2004)

Un film de succes care are ca tematică Războiul Troian, bazat pe Iliada lui Homer. Distribuția este de excepție și din ea fac parte Brad Pitt, Eric Bana și Orlando Boom. A fost filmat în Malta, Mexic și Marea Britanie și este o producție excelentă de acțiune cu implicații istorice. A avut o nominalizare la Premiile Oscar și a fost al optulea film ca încasări din 2004. Acestea s-au ridicat la 497 de milioane de dolari, în condițiile în care bugetul a fost de până în 185 de milioane de dolari. Este, așadar, un film de succes, iar o dovadă în plus este și apariția unui slot pe nume Age of Troy. Jocul de cazino online se numește Age of Troy și este dezvoltat de bulgarii de la EGT, fiind unul dintre cele mai importante titluri din acest domeniu din ultimul deceniu. Având la bază mitologia greacă, printre simbolurile sale sunt Paris, Elena, corăbii, bani de aur și cărți de joc.

3.Saving Private Ryan (1998)

Filmul regizat de Steven Spielberg are legătură tot cu evenimente petrecute în realitate, însă povestea a fost dramatizată mult pentru a ieși un scenariu mai bun. Tom Hanks interpretează rolul unui căpitan care conduce o garnizoană în tentativa de a-l recupera pe soldatul Ryan, după ce doi dintre frații săi au murit pe front. Din distribuție mai fac parte Edward Burns și Matt Damon, iar filmul a avut și succes la box office. Încasările s-au ridicat la 485 de milioane de dolari, iar bugetul a fost de 70 de milioane de dolari. Este considerat unul dintre cele mai bune filme de război din toate timpurile.

4.Platoon (1986)

Acest film ne prezintă povestea unui grup de soldați americani care luptă în războiul din Vietnam și își pierd viața. Întreaga acțiune este redată prin ochii unui tânăr recrut. Filmul a fost apreciat în special pentru regia excelentă semnată de Oliver Stone. Platoon a avut opt nominalizări la Premiile Oscar și a câștigat la patru categorii. Este un film emoționant, în care se prezintă ororile războiului din perspectiva unui tânăr. Acțiunea este cât se poate de autentică, iar toți actorii au fost implicați într-un stagiu de 13 zile de pregătire intensivă pentru a intra cât mai bine în pielea personajelor.

5. Braveheart (1995)

Mel Gibson este atât în rolul regizorului, dar a fost și actor în acest film considerat o operă de artă. Producția ne redă războiul dus de William Wallace, interpretat de Mel Gibson, pentru eliberarea Scoției de sub dominația Angliei. Braveheart este un film cu multă acțiune și discursuri memorabile. De asemenea, alte puncte pe care Braveheart le mai atinge sunt dragostea, trădarea, rebeliunea, curajul și nașterea unei națiuni. Filmul a avut un buget de până la 70 de milioane de dolari, iar încasările au trecut de 210 milioane de dolari. De asemenea, a câștigat și 5 premii Oscar și este considerat unul dintre cele mai bune filme din ultimii 30 de ani.